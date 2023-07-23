"Под давлением". Главный тренер "Ордабасы" - о лидерстве в чемпионате и старте в еврокубках

Главный тренер футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал исход матча 16-го тура КПЛ-2023 против "Кызыл-Жара", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентского клуба.

Напомним, "Ордабасы" обыграл петропавловцев на своем поле со счетом 2:1. Шымкентцы набрали 42 очка и возглавляют турнирную таблицу, опережая на три балла "Астану".

- Очень тяжелая победа, но считаю, что абсолютно заслуженно. Мы с первых до последней минуты старались играть быстро, ключевое слово "старались", особенно применительно первому тайму. Понятно, что достаточно такая серьезная ротация произошла в центральной зоне. Понятно, что игроки, возможно, где-то усугубляли взаимодействиями, как бы не обязательными. Но чем отличается наша команда, что у нас в составе есть лидеры, индивидуально сильные игроки, которые могут перевернуть исход матча. И то, что произошло во втором тайме, мы добавили немножко энергии в атаке, у нас более острые были подходы. Мы чуть быстрее мяч доставляли в активные зоны и считаю, что два очень красивых мяча, которые мы забили, стали справедливым результатом.

- "Ордабасы" занимает первое место в турнирной таблице. Дает ли это дополнительное напряжение игрокам, команде?

- Я не думаю, что это дает дополнительное напряжение. Все-таки у нас игроки опытные и которые имели опыт, скажем, находиться в данной ситуации. Может быть не напряжение, а цена одной ошибки она очень сильно возрастает. Поэтому нужно даже при таком скользком счете научиться играть дисциплинированно. Голы, которые мы получаем, не соответствуют тем задачам, которые мы декларируем. Поэтому я надеюсь, мы с каждым матчем будем чище в этой ситуации. Но повторю, что наши игроки способны играть под давлением, играть на своем классе.

Сейчас нас ждет еврокубковый матч. Это совсем другая история, совсем другой футбол, совсем другая философия. Мы, надеюсь, будем к нему готовы, в первую очередь психологически. Нам нужно переключиться с чемпионата на еврокубковый матч. Мы не встречали команды по такому стилю, по такой философии игровой в нашем чемпионате похожие такой команды нет. Поэтому у нас предстоит очень сложный матч.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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