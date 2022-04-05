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Почему лучший нападающий КПЛ-2021 перестал забивать за "Кайрат"

Почему лучший нападающий КПЛ-2021 перестал забивать за "Кайрат"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

В прошлом году Артур Шушеначев стал открытием чемпионата Казахстана, однако в нынешнем сезоне его игра и результативность оставляют желать лучшего. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, с чем связан неудачный старт форварда "Кайрата" в КПЛ-2022. 

Надо сразу подчеркнуть, что Шушеначев прошел через противоречивый этап межсезонья. Его трансфер в польский "Шленск" был практически согласован, он, грубо говоря, сидел на чемоданах и пропустил всю зарубежную часть сборов с основой "Кайрата". Переход не состоялся в последний момент. Это точно сказалось на его физическом состоянии и, возможно, на моральном, ведь не каждый день казахстанский футболист имеет шанс поиграть в качественном европейском чемпионате. 

В матче за Суперкубок и трех турах КПЛ неоптимальное состояние форварда "Кайрата" бросалось в глаза. Например, с "Тоболом" он выиграл всего 18 процентов единоборств, а с "Актобе" и "Таразом" ни разу не пробил по воротам за 102 минуты игрового времени. Все это было на контрасте с игрой другого нападающего алматинцев Хосе Канте, который, напротив, поражал эффективностью, забив четыре мяча в трех матчах и став лучшим игроком месяца в лиге.

Именно поэтому нисколько не удивило, что Шушеначев в итоге не оказался в окончательном списке сборной Казахстана на стыковые матчи Лиги наций с Молдовой. Но в этом был и плюс, ведь Артур получил шанс без лишнего давления готовиться к возобновлению чемпионата и набирать кондиции под руководством Курбана Бердыева. 

Почему лучший нападающий КПЛ-2021 перестал забивать за "Кайрат". Фото 1

Но недавний матч с "Акжайыком" снова оказался непродуктивным для Шушеначева. Да, он впервые в сезоне провел полный матч, проявлял больше активности, но главный показатель - это реализация моментов. У Артура они были, но забить он не сумел. В итоге у него пять матчей кряду без голов. 

"Кайрат" и без того пока выглядит серо в атаке, и от форвардов ждут эффективности. Бывший тренер молодежной сборной Алмас Кулшинбаев подчеркивал, что этот сезон может стать показательным для 23-летнего нападающего, ведь сейчас рядом с ним нет Вагнера Лава и уже он сам должен проявлять лидерские качества. 

В то же время интерес из Европы к представителю "Кайрата" вроде бы не угас, и летом переговоры могут быть возобновлены. Но для этого Шушеначеву необходимо вернуть прошлогоднюю форму и результативность. Это поможет как ему лично, так и "Кайрату".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10
2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10
3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8
4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7
5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7
6 Астана 4 2 0 2 4-4 6
7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5
8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4
9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4
10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4
11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3
12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1
13 Туран 3 0 1 2 0-4 1
14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Польша

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