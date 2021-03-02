Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"

Его переход назвали трансферной бомбой.

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"
Душан Йованчич (слева). Фото: EPA-EFE (SRĐAN SUKI)©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Звездный новичок "Тобола" Душан Йованчич до конца сезона будет выступать в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроке, имеющем богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов.

30-летний Йованчич достался "Тоболу" в рамках арендного соглашения. Права на футболиста принадлежат турецкому "Ризеспору", где в свое время выступали Давид Лория и Самат Смаков, которые помогли клубу в сезоне 2012/13 выйти в Суперлигу.

Серб в текущем сезоне провел в составе "Ризеспора" семь матчей - четыре в чемпионате и три в Кубке Турции. На его счету один ассист.

Выступающий на позиции опорного полузащитника Йованчич призван заменить в "Тоболе" ушедшего во французский "Валансьен" Джабу Канкаву. Переход серба уже назвали трансферной бомбой. И это близко к истине.

Йованчич в предыдущие годы в составе "Црвены Звезды" играл на групповой стадии Лиги чемпионов. В сезоне-2018/19 серб по два раза выходил на поле против "Наполи" и "Ливерпуля", а также провел игру с ПСЖ. В домашнем матче с мерсисайдцами белградский клуб победил со счетом 2:0, а во встрече с "Наполи", прошедшей также на поле "красно-белых", была нулевая ничья.

В Лиге чемпионов-2019/20 новичок "Тобола" три раза играл в групповой стадии против "Баварии", "Олимпиакоса" и "Тоттенхэма".

Отметим, что в июне прошлого года Йованчич наряду с несколькими игроками "Црвены Звезды" сдал положительный тест на коронавирус. В концовке чемпионата он не принимал участия. При этом белградский клуб досрочно стал победителем сербской Суперлиги.

До "Црвены Звезды" и "Ризеспора" он выступал на родине за "Сумадию", "Земун", "Борац" и "Войводину".

Любопытный момент связывает Йованчича с нашим футболом. В квалификации Лиги чемпионов в обоих вышеперечисленных сезонах серб принимал участие в матчах с литовской "Судувой", которую возглавлял казахстанский специалист Владимир Чебурин. Оба раза соперник "Црвены Звезды" оказывался за бортом турнира.

В "Тоболе" Йованчич будет выступать под 29-м номером. По данным Transfermarkt, его стоимость на трансферном рынке оценивается в 1,1 миллиона евро.

Трансферная бомба! "Тобол" объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги

Напомним, костанайский клуб в КПЛ-2020 занял второе место и выступит в Лиге конференций УЕФА. 3 марта "Тобол" откроет для себя сезон полуфинальным матчем за Суперкубок Казахстана против "Кайрата". Розыгрыш турнира пройдет в Туркестане.

Фото: ФК "Црвена Звезда"©

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Сербия Турция Смаков Самат Лория Давид Тобол ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:51
Футбол

"Астана" победила "Шахтер" и вышла в финал Суперкубка Казахстана
Сегодня
15:24
Футбол

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"
Сегодня
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
Сегодня
14:14
Футбол

"Кайсар" объявил о подписании нападающего сборной Литвы
Сегодня
13:50
Футбол

"Он самый быстрый игрок КПЛ!". Селюк - о новичке "Шахтера" и пари с "Кайратом"
Сегодня
13:03
Футбол

"Казахстан и "Астана" стали для меня родными". Эрич подвел итог карьеры в клубе и обратился к болельщикам
Сегодня
12:35
Футбол

"Шахтер" перед матчем с "Астаной" усилился футболистом из РПЛ с опытом игры в Европе
Сегодня
12:09
Футбол

Сберегли лидеров, вернули Ерланова и доверились Смакову. "Ордабасы": превью к сезону
Сегодня
11:26
Футбол

"Астана" объявила об уходе Эрича и вывела из обращения его номер
Сегодня
10:00
Футбол

Новички из Беларуси, прощание с Младеновым и камбэк Байжанова. "Кайсар": превью к сезону
Вчера
23:37
Футбол

"Актобе" разрешит болельщикам посещать матчи КПЛ
Вчера
23:18
Футбол

"Астана" может подписать бывшего нападающего ЦСКА и "Монако"
Вчера
22:47
Футбол

Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России
Вчера
21:52
Футбол

Трансферная бомба! "Тобол" объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги
Вчера
20:57
Футбол

"Кайрат" показал казахский вариант гимна Лиги чемпионов
Вчера
20:42
Футбол

Отказались от Постникова и двух молодых игроков, или кто пострадал от решения "Астаны" подписать Гурмана
Вчера
20:14
Футбол

"Каспий" подписал четырех футболистов и продлил контракты с еще двумя
Вчера
19:48
Футбол

"Проходных матчей не должно быть". Казахстанский эксперт назвал фаворита в розыгрыше Суперкубка-2021
Вчера
19:18
Футбол

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021
Вчера
17:35
Футбол

Точечные трансферы, распад грузинской связки и ставка на опытных. "Тобол": превью к сезону
Вчера
17:14
Футбол

"Кайрат" столкнулся со сложностями при трансфере новичка
Вчера
15:35
Футбол

Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ
Вчера
14:58
Футбол

"Кайрат" подготовил специальную форму для Суперкубка Казахстана
Вчера
14:43
Футбол

Участники еврокубков от Казахстана определились с заявками на КПЛ-2021
Вчера
13:43
Футбол

Без Эрича, но с Гурманом. Стала известна заявка "Астаны" на сезон КПЛ-2021
Вчера
13:01
Футбол

"Кайсар" подписал воспитанника "Лиона"
Вчера
12:45
Футбол

Слуцкий, капитанство в "Оренбурге" и сборная, или как Деспотович из запасного "Астаны" превратился в бомбардира РПЛ
Вчера
12:25
Футбол

Вагнер, Мамба и "кыргызский Месси". "Кайрат" представил заявку на новый сезон КПЛ
Вчера
11:49
Футбол

Тихонов дал добро. "Астана" решилась подписать Марка Гурмана
Вчера
11:29
Футбол

Запросил зарплату в 6 миллионов? "Тараз" сделал заявление по трансферу Сейдахмета
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика