Плюс Абикен и легионеры. У "Ордабасы" самый конкурентный состав в чемпионате Казахстана

Действующий чемпион Казахстана в этом году имеет все основания, чтобы защитить титул. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "Ордабасы" улучшил свой ростер.

Шымкентский клуб не стал значительно менять команду, учитывая, что она добилась исторического достижения в прошлом году и ее костяк выглядел достаточно весомым с точки зрения опыта и статуса.

Но при этом, состоялся апгрейд практически на всех позициях. Молодой хорват Карло Сентич составит конкуренцию Бекхану Шайзаде на месте вратаря. Фланги были обновлены с помощью очень перспективного сербского латераля Златана Шеховича и опытного бразильца Режиналду. Особенно впечатляет Шехович, он явно способен дать больше, чем постепенно теряющий свою прежнюю продуктивность Гафуржан Суюмбаев.

В центре обороны произошел размен - вместо авантюрного африканца Мбоджа пришел более прагматичный украинский центрбек Игорь Пластун.

В центре полузащиты "Ордабасы" добавил к очень маститой паре Макаренко - Тагыберген цепкого и объемного хорватского опорника Ловро Цвека. Плюс обойму укрепил кандидат в сборную Казахстана Самат Жарынбетов. Более того, ожидается, что в апреле команду пополнит и другой казахстанский сборник Айбол Абикен. Вероятно, в связи с приходом Айбола клуб покинет Владислав Васильев - он может уйти в "Жетысу". В такой конфигурации средняя линия "Ордабасы" представляется очень конкурентной и разнообразной. К тому же, скоро должен вернуться в строй Бауыржан Исламхан, в таком случае игра шымкентцев приобретет совсем иные краски.

В атаке у "Ордабасы" вырисовывается связка узбекских нападающих в лице Жасура Яхшибоева и Шохбоза Умарова. Техничные, скоростные форварды пока являются основным выбором Седнева. Их страхуют более силовые нападающие - Всеволод Садовский и Артем Беседин.

Не будем забывать и об универсальных Еркебулане Тунгышбаеве и Максиме Федине. Оба способны закрыть несколько позиций и придают команде ту самую широту скамейки, которая будет необходима поскольку клуб сыграет сразу в четырех турнирах - чемпионате Казахстана, Кубке Казахстана, Кубке лиги и в Лиге чемпионов.

Как мы видим, на всех позициях у "Ордабасы" есть как минимум достойный бэкап. Исключение - лишь центр обороны. Кого-то из тройки Пластун - Малый - Ерланов может подстраховать лишь Сагадат Турсынбай, но возможно, клуб еще найдет новичка в защиту.

Такой состав позволяет "Ордабасы" не только бороться за титулы, но и варьировать игру стилистически - можно играть в давление с силовыми форвардами, можно вертикализировать стиль с помощью быстрых латералей и нападающих, можно атаковать позиционно благодаря классному подбору полузащитников.

Фото: ФК "Ордабасы"©, QFL©