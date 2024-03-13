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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Плюс Абикен и легионеры. У "Ордабасы" самый конкурентный состав в чемпионате Казахстана

Плюс Абикен и легионеры. У "Ордабасы" самый конкурентный состав в чемпионате Казахстана
©ФК "Ордабасы"

Действующий чемпион Казахстана в этом году имеет все основания, чтобы защитить титул. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "Ордабасы" улучшил свой ростер. 

Шымкентский клуб не стал значительно менять команду, учитывая, что она добилась исторического достижения в прошлом году и ее костяк выглядел достаточно весомым с точки зрения опыта и статуса. 

Но при этом, состоялся апгрейд практически на всех позициях. Молодой хорват Карло Сентич составит конкуренцию Бекхану Шайзаде на месте вратаря. Фланги были обновлены с помощью очень перспективного сербского латераля Златана Шеховича и опытного бразильца Режиналду. Особенно впечатляет Шехович, он явно способен дать больше, чем постепенно теряющий свою прежнюю продуктивность Гафуржан Суюмбаев. 

В центре обороны произошел размен - вместо авантюрного африканца Мбоджа пришел более прагматичный украинский центрбек Игорь Пластун. 

В центре полузащиты "Ордабасы" добавил к очень маститой паре Макаренко - Тагыберген цепкого и объемного хорватского опорника Ловро Цвека. Плюс обойму укрепил кандидат в сборную Казахстана Самат Жарынбетов. Более того, ожидается, что в апреле команду пополнит и другой казахстанский сборник Айбол Абикен. Вероятно, в связи с приходом Айбола клуб покинет Владислав Васильев - он может уйти в "Жетысу". В такой конфигурации средняя линия "Ордабасы" представляется очень конкурентной и разнообразной. К тому же, скоро должен вернуться в строй Бауыржан Исламхан, в таком случае игра шымкентцев приобретет совсем иные краски. 

В атаке у "Ордабасы" вырисовывается связка узбекских нападающих в лице Жасура Яхшибоева и Шохбоза Умарова. Техничные, скоростные форварды пока являются основным выбором Седнева. Их страхуют более силовые нападающие - Всеволод Садовский и Артем Беседин. 

Не будем забывать и об универсальных Еркебулане Тунгышбаеве и Максиме Федине. Оба способны закрыть несколько позиций и придают команде ту самую широту скамейки, которая будет необходима поскольку клуб сыграет сразу в четырех турнирах - чемпионате Казахстана, Кубке Казахстана, Кубке лиги и в Лиге чемпионов. 

Как мы видим, на всех позициях у "Ордабасы" есть как минимум достойный бэкап. Исключение - лишь центр обороны. Кого-то из тройки Пластун - Малый - Ерланов может подстраховать лишь Сагадат Турсынбай, но возможно, клуб еще найдет новичка в защиту. 

Такой состав позволяет "Ордабасы" не только бороться за титулы, но и варьировать игру стилистически - можно играть в давление с силовыми форвардами, можно вертикализировать стиль с помощью быстрых латералей и нападающих, можно атаковать позиционно благодаря классному подбору полузащитников.  

Фото: ФК "Ордабасы"©, QFL©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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