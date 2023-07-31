Перестройка состава, никаких доходов и странные легионеры. Трансферные тенденции в КПЛ

Летнее трансферное окно основывалось на традиционных составляющих для казахстанского футбола. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о действиях клубов в этот период, выделяя из них позитивные и негативные стороны.

Тратила лишь "Астана", остальные почти ничего не заработали

Как известно, наши клубы редко покупают футболистов, в основном ориентир на рынок свободных агентов и аренды. Вкладывать в трансферы могут лишь топ-клубы, да и то не всегда. В этом году такой командой оказалось "Астана". Столичный клуб перед стартом Лиги чемпионов раскошелился на Яна Вороговского (выкуп у "Моленбека", 400 тысяч евро), Степана Лончара (аренда у "Ференцвароша", 200 тысяч евро) и Александра Марочкина (выкуп у "Тобола", 100 тысяч евро). Все данные по суммам выплат приведены из transfermarkt.com.

Еще более редкое явление в КПЛ - продажа игроков. Доходы от трансферов нулевые. За исключением "Тобола", который по неподтвержденной информации получил 100 тысяч за Марочкина, у клубов не было игроков на выход с выгодой.

В Актау - волны, в Кызылорде - засуха

"Каспий" входил в сезон с амбициями побороться за медали, но провальный старт в чемпионате привел к тотальному хаосу на всех уровнях. В итоге, летом "Каспий" устроил глобальную перестройку, отпустил десять игроков и вместо них взял девять новых. Вместо статусных легионеров пришли иностранцы подешевле, плюс вернулось несколько местных игроков. Так или иначе, подобная эта пертурбация не красит "Каспий" и прежней стабильности клубу из Актау явно не достает.

При этом, в КПЛ нашлись клубы, которые были абсолютно инертны на рынке. Это "Кайсар" и "Шахтер". В Кызылорде вообще не было никаких кадровых изменений, а в Караганде лишь попрощались с двумя молодыми игроками. И это даже радует, ведь вероятно клубы живут по средствам и рассчитывают на тот состав, который они комплектовали зимой. Так и должно быть.

Много иностранцев, странные новички и возвращение казахстанцев из-за рубежа

Летом казахстанские клубы подписали 34 иностранных игрока, некоторые из них были внутри рынка, но все же разница по сравнению количеством переходов местных футболистов ощутима. Трансферов среди казахстанцев всего 12. При этом, сразу четверо местных футболистов вернулись из зарубежных чемпионатов - это Ян Вороговский (Бельгия), Байжан Маделхан (Россия), Тимур Рудосельский (Армения) и Геворг Наджарян (Армения).

Как всегда, не обошлось без иностранных новичков, чье резюме мягко говоря не впечатляет. Про Романа Изотова в "Актобе" мы уже несколько раз упоминали, но есть и другие фамилии. "Тобол" вместо форварда сборной Узбекистана Игоря Сергеева взял почти 33-летнего серба Момчило Мркаича. Да, клубу нужна была запасная опция на острие в атаке и бюджет был ограничен, но все же, столь возрастной легионер, который почти всю карьеру провел в посредственных сербских клубах - это очень спорная кандидатура с ощутимым агентским подтекстом.

Отсутствие статуса легионера для игроков ЕАЭС - еще один ориентир и фактор нашего рынка. В частности, из России к нам по-прежнему приезжают игроки уровня третьего дивизиона. Помимо Изотова в "Актобе", павлодарский "Аксу" решил подписать вратаря Арсена Сиукаева. Да, "Аксу" испытывал объективные проблемы в этой позиции, но все же, есть ощущение, что можно было найти игрока сильнее Сиукаева, который к 27 годам толком не играл даже на уровне второго дивизиона в России.

Фото: ФК "Каспий"©, ФК "Атырау"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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