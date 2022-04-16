Пенальти лишил "Кызыл-Жар" победы в КПЛ

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"Кызыл-Жар" и "Актобе" поделили очки в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 1:1.
У петропавловцев отличился Дарко Зорич (42-я минута). В составе "красно-белых" гол с пенальти забил Уго Видемонт (82-я). На 89-й минуте "Актобе" заработал еще один 11-метровый удар, но на этот раз Видемонт не смог переиграть Мирослава Лобанцева.
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