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Пенальти лишил "Кызыл-Жар" победы в КПЛ

Пенальти лишил "Кызыл-Жар" победы в КПЛ
©instagram.com/fcqyzyljar/
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Кызыл-Жар" и "Актобе" поделили очки в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 1:1.

У петропавловцев отличился Дарко Зорич (42-я минута). В составе "красно-белых" гол с пенальти забил Уго Видемонт (82-я). На 89-й минуте "Актобе" заработал еще один 11-метровый удар, но на этот раз Видемонт не смог переиграть Мирослава Лобанцева.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13
2 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
3 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
4 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
5 Астана 6 3 0 3 6-6 9
6 Актобе 6 2 2 2 6-7 8
7 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
8 Атырау 6 2 1 3 5-6 7
9 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7
10 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5
12 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Кызыл-Жар СК

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