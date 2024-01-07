Патрик Твумаси может вернуться в КПЛ. И это не "Астана"

Ганский экс-нападающий "Астаны" Патрик Твумаси может вновь оказаться в чемпионате Казахстана. Им заинтересованы в стане действующего чемпиона страны "Ордабасы", передают Vesti.kz.

По сообщению источника, шымкентцы изучают возможность подписания Твумаси. Отмечается, что Твумаси в свое время принес много пользы "Астане" в еврокубках, а в предстоящем сезоне "Ордабасы" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Твумаси провел в "Астане" вторую половину сезона-2013, а затем играл за клуб с лета 2014-го до лета 2018-го. Затем ганский футболист был продан за три миллиона евро в испанский "Алавес". После он играл за турецкий "Газиантеп", немецкий "Ганновер", израильтянский "Маккаби Нетания" и кипрский "Пафос".

В настоящее время он принадлежит "Пафосу" и оценивается в 700 тысяч евро. В мае Патрику исполнится 30 лет.