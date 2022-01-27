"Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза"

Известный казахстанский специалист, бывший тренер "Тараза" Ваит Талгаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался об исключении из нынешнего состава клуба полузащитника Гаврила Кана.

На днях прошла информация о том, что Кан не попал в список игроков на первый сбор "Тараза" и связано это с увольнением отца Гаврила, который работал водителем в клубе.

"У меня нет информации, что там именно произошло. Скажу так, я первым взял Кана в основную команду, он подавал большие надежды - креативный, они хорошо начинали вместе с Еркебуланом Сейдахметом, потом Гаврил чуть задержался, травма.

Любому игроку необходим свой тренер, команда. У клуба есть свои задачи, как к ним подходят - это я уже не хочу комментировать. Гаврилу желаю заиграть, парень-то на самом деле сумасшедше предан футболу. Кстати, может, это ему и несколько мешает, он такой, слишком впечатлительный, даже на тренировках если какие-то моменты не получаются - сильно переживает. Ему надо чуть более спокойным, хладнокровным быть на поле, в голове много мыслей. Уже вроде бы взрослеет, надо прибавлять, ведь качества у него есть - дриблинг, скорость, удар, даже вверху играет, несмотря на свой рост.

А про его отца могу только хорошее сказать, он порядочный человек, он действительно переживал за команду, все время был с "молодежкой", возил их, встречал, он для них как отец, на своем личном автобусе команду возил. Поэтому и Гаврилу, и его отцу только хорошего желаю", - заявил Ваит Абдул-Хамидович.

Отметим, что Кан в прошлом году провел семь игр за основной состав "Тараза" в чемпионате Казахстана. Ранее полузащитник вызывался в юношеские и молодежные сборные Казахстана.