Отказавшийся играть за сборную Казахстана футболист выбрал новый клуб

Сербский защитник Александр Симчевич перешел в "Железничар" из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает rtvpancevo.rs.

Отмечается, что это седьмое подкрепление клуба, в котором 34-летний Симчевич призван усилить оборону.

Александр хорошо известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Шахтер", "Актобе" и "Тараз". Последним его клубом был "Ордабасы", за который в прошлом сезоне сыграл 24 матча в КПЛ, забил три гола и отдал два ассиста. С шымкентцами выигрывал бронзу КПЛ (2017), а с карагандинцами становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана (2013).

В свое время Симчевич отказался от предложения выступать за сборную Казахстана.

Напомним, у "Ордабасы" серьезные финансовые трудности, в связи с чем в межсезонье клуб покинули многие игроки.