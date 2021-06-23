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Отказ Тихонова и надежда на Масудова. Как Перцух играет в "Актобе" и почему он потерял место в сборной

Отказ Тихонова и надежда на Масудова. Как Перцух играет в "Актобе" и почему он потерял место в сборной
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В 2019 году Юрий Перцух выглядел одним из самых интересных центральных полузащитников в стране, однако сейчас его игра уже не вызывает подобных эмоций. Корреспондент Vesti.kz изучил статистику игрока и предположил, что может помочь ему вернуться на прежний уровень. 

В среднем Перцух за 13 матчей этого сезона (без учета недавней игры с "Кызыл-Жаром") сделал 39 передач (процент точности - 83) и 14 раз вступал в единоборства (процент выигранных - 46). И если по части борьбы и оборонительной работы хавбек никогда не был идеален - это не его основные добродетели, то вот по части созидания его игра неприятно удивляет. Полузащитник не дает на игру того влияния, которого требует его позиция, это подтверждают и другие статистические данные. Так, у Юрия всего три ключевые передачи за 13 матчей и 16 ударов. Крайне скромные показатели для игрока, который должен обострять впереди  с помощью передач и ударов, тем более, что как раз эти навыки всегда выглядели потенциально сильными у игрока. 

Увы, пока решение Андрея Тихонова, который практически сразу отцепил игрока от основы "Астаны", выглядит объяснимым, ведь уйдя в аренду в "Актобе", он не доказывает, что решение было несправедливым. Если посмотреть на среднюю линию "Астаны" на данный момент, становится понятно, почему российскому тренеру не пригодился Перцух.

Куат, Чуперка, Эбонг, Шимунович, Бейсебеков - все они дают большой объем, проделывают много оборонительной работы без мяча, идут жестко в стыки. 

Перцух более тонкий, статичный и техничный игрок, но для позиции восьмого номера ему, возможно, не хватает вышеназванных качеств. А когда при этом сильные стороны игрока работают не столь эффективно, это приводит к результату, который есть у футболиста сейчас. Показательно, что даже после смены команды и обретения постоянной игровой практики Талгат Байсуфинов ни разу не вызвал полузащитника в сборную. 

Но в ближайшее время от Перцуха вполне стоит ожидать преображения и настоящей перезагрузки. В "Актобе" произошла смена тренера и пришел отлично знакомый игроку Вахид Масудов. Именно при этом специалисте полузащитник провел свой дебютный сезон в КПЛ и громко заявил о себе. Очевидно, что Перцух не мог за год с лишним растерять все свои лучшие качества и некоторые сложности тут вероятны из-за психологии. Масудов может вернуть футболисту былую уверенность и форму.

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Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК Масудов Вахид Астана ФК Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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