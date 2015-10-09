Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 15:21
 

Отказ от переноса и фактор воспитанников. "Кайрат" и "Актобе" устроят битву в 23-м туре КПЛ

Отказ от переноса и фактор воспитанников. "Кайрат" и "Актобе" устроят битву в 23-м туре КПЛ

Клубный футбол возвращается, в Казахстане он ознаменуется одним из самых принципиальных сражений между "Кайратом" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных интригах предстоящей битвы на "Центральном".

1

"Актобе" осложнил жизнь "Кайрату" перед Лигой чемпионов 

"Женис" и "Кызылжар" вошли в положение "Кайрата", которому предстоит отыграть насыщенный осенний период и перенесли свои матчи, дабы у алматинцев было больше времени для восстановления в период игр в Лиге чемпионов.

Главным героем последней встречи между

А вот "Актобе" отказал "Кайрату" и, фактически, забрал лишний день у алматинцев перед дебютом в основной стадии ЛЧ и сложнейшим перелетом в Лиссабон на матч с местным "Спортингом". Да, "Актобе" не обязан идти на встречу, есть утвержденный календарь, они решают свои задачи, но в плане спортивной этики и солидарности тут есть вопросы, ведь тот же "Кайрат" сейчас работает на благо всего клубного футбола Казахстана и рейтинга чемпионата в УЕФА.  Но, возможно, тем самым "Актобе" лишь добавил мотивации "Кайрату".

В составе "Актобе" целый отряд воспитанников "Кайрата" - у некоторых вражда с фанатами алматинцев

Количество бывших игроков "Кайрата" и, в том числе воспитанников в ростере нынешнего "Актобе", достигло больше половины основного состава. Так, в числе игроков прошедших академию алматинцев - Алибек Касым, Данияр Усенов, Вячеслав Швырев и Артур Шушеначев. Плюс выступавшие ранее за "Кайрат" на протяжении нескольких сезонов Георгий Жуков и Еркебулан Сейдахмет.

У Алибека Касыма не самые приятные взаимоотношения с фанатской группой

При этом, у того же Касыма уже несколько лет тянется история взаимной неприязни с фанатской группой "Кайрата". И надо сказать, что довольно часто Касым забивает в ворота клуба, воспитавшего его, и тем самым отвечает, на скажем так, критику со стороны торсиды "желто-черных".

"Кайрату" и "Актобе" жизненно необходимы очки

Принципиальные соперники подходят к очной встрече с абсолютно четкой спортивной мотивацией. "Кайрат" в числе претендентов на титул, им нельзя терять очки, ведь конкуренты в лице "Тобола" и "Астаны" наверняка будут стабильны в результатах, ведь сейчас они лишены дополнительной еврокубковой нагрузки. 

"Актобе" сохраняет небольшие шансы на ту же бронзу, но более актуальная задача для них - выстоять на четвертой позиции, потенциально еврокубковой (если в финале Кубка титул заберет "Тобол"). Подпирает "красно-белых" столь же мотивированный "Елимай", жаждущий привезти в Семей матчи европейского уровня. 

Напомним, матч "Кайрат" - "Актобе" пройдет 14 сентября на стадионе "Центральный" в Алматы. Встреча начнется в 17:00. Примечательно, что эту игру, вероятно, будет обслуживать бригада зарубежных арбитров.

Фото: Дастан Сатпаев, ФК "Кайрат"©, Алибек Касым, ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 23, мужчины
14 сентября 17:00
14 сентября 17:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
