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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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От "Аксу" до "Базеля". Почему карьера Оразова - это синусоида

От "Аксу" до "Базеля". Почему карьера Оразова - это синусоида
©ФК "Тобол"

Рамазан Оразов один из самых противоречивых казахстанских игроков нового поколения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник "Тобола" регулярно преодолевает препятствия и сможет ли он выйти на новый уровень. 

Первый матч с "Базелем" для "Тобола" складывался непросто, но в начале второго тайма костанайцы заработали пенальти. Возник уникальный шанс перевернуть игру, в составе не было лидера Серикжана Мужикова и к точке пошел Рамазан Оразов. Полузащитник не забил, вратарь взял его удар и казалось, что это может надломить как самого Рамазана, так и "Тобол". Однако, это лишь раззадорило костанайцев и лично Оразова. Спустя три минуты он заработал пенальти, а еще через пять минут эффектным ударом из-за штрафной вывел "Тобол" вперед. Эта десятиминутка - мини-версия карьеры Оразова. От падения до вершины, от разочарования до восхищения. 

К 25 годам карьерный путь Рамазана не цикличен и контрастен. Судите сами. Классный старт в "Кайрате" при Шпилевском, а затем скандальный уход из родного клуба и поиск себя в неочевидных командах из России и Латвии. Дальше, снова взлет, крепкий сезон в "Актобе" и роль игрока основы сборной Казахстана. В начале 2023-го попытка уехать в Европу, но по итогу неожиданный трансфер в "Аксу". Быстрое понимание ошибки и переход в "Тобол", адаптация и фактически минус полгода. И вот, июль, старт еврокубков. 

Надо сказать, у Оразова удивительная способность проявлять себя именно на международном уровне. Даже в "Кайрате" свой первый гол он забил именно в еврокубках - "Широки Бриег" в Лиге Европы.

Опять же, в сборной Рамазан смотрелся ярче, чем в "Актобе" в прошлом году. При этом, свой первый гол в КПЛ хавбек забил совсем недавно - против "Окжетпеса", с пенальти, это был его 63-й матч в чемпионате Казахстана. 

Оразов и сам осознает, что ему не хватает наглядной статистики в виде голов и ассистов. Возможно, именно поэтому зимой он так и не нашел клуб в Европе. Но проблески в сборной и еврокубках доказывают, что он способен играть на этом уровне. 

Матч с "Базелем" - это плюс в резюме Оразова, если по-прежнему оценивать его в проекции европейской карьеры. Но стабильность хотя бы на дистанции нескольких матчей в еврокубках - вот что сейчас необходимо. Критически важно снова не упасть на ровном месте, не создать себе же проблем, а лишь продолжить движение вперед. И тогда цель попасть в Европу станет осязаемой. Ведь с точки зрения ментальности Рамазан достаточно подготовлен к зарубежному вызову, он готов жертвовать многим ради переезда, хорошо владеет английским языком и его дела ведет агент из Бельгии. Выступление с "Тоболом" в Лиге конференций может придать сильный буст Оразову для трансфера. Новые вызовы, в целом, очень нужны и важны казахстанским игрокам, иначе в определенный момент можно привыкнуть к "теплой ванне" в КПЛ и осесть на родине до конца карьеры, так и не реализовав все свои возможности. 

Фото: ФК "Тобол"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23
8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11
14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11

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Метки:
Оразов Рамазан Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Сборная РК по футболу Лига конференций

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