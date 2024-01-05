"Ордабасы" усилил состав бразильским защитником

Правый защитник бразильского клуба "Агуа Санта" Реджинальдо подписал контракт с шымкентским "Ордабасы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

30-летний футболист имеет опыт выступлений в таких клубах Бразилии, как "Коритиба", "Атлетико Паранаэнсе", "Жувентуде" и других.

В бразильской Серии В Реджинальдо сыграл 241 матч, забил шесть голов и сделал 14 голевых передач. Также на его счету восемь игр в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.

В ближайшее время "Ордабасы" официально объявит о трансфере бразильского игрока.