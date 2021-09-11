"Ордабасы" сделал заявление по матчу с "Кайратом" в КПЛ

Матч 20-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу между "Ордабасы" и "Кайратом" пройдет со зрителями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба шымкентского клуба, получено разрешение на посещение зрителями предстоящего матча при заполняемости до 20 процентов (3600 зрителей) от вместимости стадиона.

Игра пройдет 12 сентября в Шымкенте и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Перед этой встречей "Кайрат", набрав 37 очков, идет на третьем месте в таблице КПЛ, а "Ордабасы" с отставанием на десять баллов располагается на шестой позиции.

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