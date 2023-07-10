"Ордабасы" после разгрома настиг "Астану" в чемпионате Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" в перенесенном матче 17-го тура КПЛ-2023 сыграл на выезде с кокшетауским "Окжетпесом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча на "Астана Арене", где синегорцы принимают соперников завершилась со счетом 4:0 в пользу номинальных гостей.
На 14-й минуте Бобир Абдихоликов открыл счет. Всеволод Садовский на 36-й удвоил преимущество "Ордабасы".
На 64-й минуте Асхат Тагыберген забил третий гол в ворота кокшетаусцев, а Бауыржан Исламхан на 86-й установил окончательный счет.
Отметим, что "Ордабасы" набрал 38 баллов. Столько же у "Астаны". При этом, столичный клуб провел на один матч больше.
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