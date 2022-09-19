В "Ордабасы" прокомментировали трансфер Астанова в Европу после рекомендации Зайнутдинова

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов после завершения нынешнего сезона может перебраться в зарубежный футбольный клуб. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил его одноклубник Акмаль Бахтияров.
"Если будет достойное предложение, ему нужно принять его. Насколько я знаю, предложения у него есть, это вопрос времени, когда он это сделает. Сейчас надо закончить сезон на хорошей ноте и отправляться в новое путешествие", - заявил Бахтияров.
В 20 матчах КПЛ нынешнего сезона Астанов оформил семь голов и шесть ассистов. Также на его счету три матча в Лиге наций за сборную Казахстана, где он отметился голом и результативной передачей.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 500 тысяч евро. Ранее полузащитник утверждал, что у него длительный контракт с "Ордабасы". По информации различных источников, казахстанцем предметно интересуются клубы РПЛ.
Ранее по поводу перспектив Астанова высказался лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Он заявил, что готов помочь ему с адаптацией в России, если тот перейдет в один из клубов РПЛ.
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