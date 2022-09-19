В "Ордабасы" прокомментировали трансфер Астанова в Европу после рекомендации Зайнутдинова

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов после завершения нынешнего сезона может перебраться в зарубежный футбольный клуб. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил его одноклубник Акмаль Бахтияров.

"Если будет достойное предложение, ему нужно принять его. Насколько я знаю, предложения у него есть, это вопрос времени, когда он это сделает. Сейчас надо закончить сезон на хорошей ноте и отправляться в новое путешествие", - заявил Бахтияров.

В 20 матчах КПЛ нынешнего сезона Астанов оформил семь голов и шесть ассистов. Также на его счету три матча в Лиге наций за сборную Казахстана, где он отметился голом и результативной передачей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 500 тысяч евро. Ранее полузащитник утверждал, что у него длительный контракт с "Ордабасы". По информации различных источников, казахстанцем предметно интересуются клубы РПЛ.

Ранее по поводу перспектив Астанова высказался лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Он заявил, что готов помочь ему с адаптацией в России, если тот перейдет в один из клубов РПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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