"Ордабасы" представил узбекского форварда за миллион евро и других новичков

"Ордабасы" объявил о подписании очередных новых футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, официально игроками шымкентского клуба стали:
- нападающий сборной Узбекистана и лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2022 Бобур Абдухоликов, его трансферная стоимость оценивается в миллион евро (данные Transfermarkt);
- защитник сборной Казахстана Сергей Малый;
- защитник сборной Казахстана Гафуржан Суюмбаев;
- полузащитник сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев;
- вратарь сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен.
Ранее "Ордабасы" объявил о контрактах с другими пятью футболистами.
За всеми трансферами в казахстанском футболе можно следить здесь.
Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Ордабасы" дома примет актауский "Каспий".
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