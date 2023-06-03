"Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12
Голы:Абдухоликов (Умаров), 25 (1:0); Малый (Жоржиньо - Барбоса), 30 (2:0); Эффионг, 49 (2:1)
"Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
По итогам первого тайма "Ордабасы" вел 2:0. Сначала на 25 минуте команду вывел вперед Бобур Абдухоликов. А на 30-й закрепил успех Сергей Малый.
Гости отыграли один мяч на 49 минуте усилиями Нсунгуси Эффионга.
Подробная статистика встречи доступна по этой ссылке.
Набрав три очка, "Ордабасы" остался на втором место в КПЛ и не дал оторваться "Астане", идущей на первой строчке. Разрыв между командами все так же составляет три очка, при этом у шымкентцев две игры в запасе
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