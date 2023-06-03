Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ

"Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ
©ФК "Ордабасы"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 12

Ордабасы - Атырау 2:1

Голы:

Абдухоликов (Умаров), 25 (1:0); Малый (Жоржиньо - Барбоса), 30 (2:0); Эффионг, 49 (2:1)
Турнирная таблица →

"Ордабасы" одержал победу над "Атырау" в матче 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

По итогам первого тайма "Ордабасы" вел 2:0. Сначала на 25 минуте команду вывел вперед Бобур Абдухоликов. А на 30-й закрепил успех Сергей Малый.

Гости отыграли один мяч на 49 минуте усилиями Нсунгуси Эффионга.

Подробная статистика встречи доступна по этой ссылке

Набрав три очка, "Ордабасы" остался на втором место в КПЛ и не дал оторваться "Астане", идущей на первой строчке. Разрыв между командами все так же составляет три очка, при этом у шымкентцев две игры в запасе

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ордабасы ФК Атырау ФК КПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 23:03
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" всухую обыграл "Шахтер" и поднялся на третье место КПЛ
Сегодня , 22:54
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" не позволил "Астане" увеличить отрыв в чемпионской гонке КПЛ
Сегодня , 21:56
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" обыграла аутсайдера и закрепила лидерство в КПЛ
Сегодня , 21:03
КПЛ
©ФК "Кайрат" Дубль Жоао Пауло принес "Кайрату" победу в матче КПЛ
Сегодня , 16:26
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Актобе" и еще двух игр КПЛ
Сегодня , 08:56
КПЛ
©arisfc.com "Когда я еще в "Кайрате" был". Шпилевский вспомнил о большом предложении из России
Вчера , 19:45
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Стали известны сроки возвращения Исламхана в строй
Вчера , 18:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Названы сроки летнего трансферного окна в Казахстане
Вчера , 15:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" показала, что нет ничего невозможного". Смаков - о казахстанских клубах в еврокубках
Вчера , 14:32
КПЛ
©ФК "Кайрат" Источник раскрыл новый клуб Гулжигита Алыкулова
Вчера , 13:51
КПЛ
©ПФК "Арсенал" Деспотович, Алыкулов и еще три атакующих игрока для казахстанских клубов
1 июня, 18:10
КПЛ
©ФК "Елимай" "Были слезы, когда сын сыграл за сборную". Смаков - о "Елимае", выходе Казахстана на Евро и сокращении КПЛ
1 июня, 12:39
КПЛ
©ФК "Кайрат" Потенциально базовый клуб? В сборной Казахстана все больше воспитанников "Кайрата"
31 мая, 18:07
КПЛ
©ФК "Актобе" Смаков прокомментировал "трансфер" новой звезды "Актобе" в РПЛ
31 мая, 17:11
КПЛ
©КФФ "Сейдахмет обрадовал, но ...". Адиев - о вызове Касыма, статусе Мужикова и молодежи "Кайрата"
31 мая, 16:54
КПЛ
©ФК "Аксу" Казахстанский клуб не потянул зарплату экс-игрока "Ливерпуля"
30 мая, 19:32
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Известный африканский бомбардир может вернуться в Казахстан из Азии
30 мая, 15:40
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" определилась с приоритетными трансферами перед Лигой чемпионов
30 мая, 13:32
КПЛ
©ФК "Жетысу" Легионер собрался вернуться в казахстанский клуб, который он "кинул"
30 мая, 11:04
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Дарко Зорич возвращается в КПЛ? Его могут подписать два клуба
29 мая, 09:51
КПЛ
©УЕФА Стало известно о решении по домашнему стадиону "Актобе" в еврокубках
28 мая, 22:58
КПЛ
©ФК "Астана" Бабаян объяснил неожиданную ничью "Астаны" в Атырау
28 мая, 22:36
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор победы "Актобе" в матче с одним голом
28 мая, 21:54
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" оторвался от "Кайрата" после победы в матче чемпионата Казахстана
28 мая, 21:18
КПЛ
©ФК "Астана" Видеообзор сенсационного матча "Астаны" в чемпионате Казахстана
28 мая, 20:01
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" с неожиданным результатом завершила матч чемпионата Казахстана
28 мая, 18:56
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Видеообзор драматичной победы "Ордабасы" над "Кызыл-Жаром"
28 мая, 18:36
КПЛ
©ФК "Окжетпес" "Ситуация очень тяжелая". В клубе чемпионата Казахстана заявили о финансовых проблемах
28 мая, 17:58
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Матч "Кызыл-Жара" и "Ордабасы" завершился победой с голом на 93-й минуте
28 мая, 16:52
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор волевой победы "Тобола" в матче чемпионата Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus