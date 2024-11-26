"Ордабасы" положил глаз на вратаря европейской сборной

Шымкентский "Ордабасы" начинает усиление своего состава на следующий сезон, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

В минувшем сезоне команда заняла четвертое место и получила право сыграть в Лиге конференций.

"Первым трансфером "Ордабасы" станет вратарь "Шерифа". Речь идет о голкипера сборной Молдовы Дмитрие Челяднике. Его очень сильно хочет будущий главный тренер шымкентцев Андрей Мартин. Вообще команда собирается под него. Как на брифинге СЦК сказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, общий зарплатный фонд футболистов будет снижен. И это близко к правде. Если говорить в целом, то модель игры "Ордабасы" образца 2025 года будет напоминать "Петрокуб": недорого и сердито", - пишет источник.

Он выступает за сборную с 2019 года. В этом сезоне Лиги наций он помог сборной Молдовы пробиться в дивизион С Лиги наций. За свою карьеру он выступал за местные "Дачию", "Петрокуб" и "Шериф".