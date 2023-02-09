"Ордабасы" может подписать футболиста с опытом игры в Испании

Хорватский футболист Бернардо Матич может перейти в шымкентский "Ордабасы". Об этом сообщает телеграм-канал Kazakh_football_inside.

28-летний хавбек играет за хорватский "Шибеник", за который провел 15 матчей в чемпионате и забил один гол. В его карьере также были испанский "Расинг", боснийский "Широки Бриег", хорватские "Загреб" и "Юнак Синь".

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.

Напомним, что на данный момент "Ордабасы" официально подтвердил подписание четырех легионеров - Мамаду Мбоджа, Виктора Браги, Шохбоза Умарова и Бобура Абдухоликова. Также в составе южан находятся игроки сборной Казахстана - Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан.

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