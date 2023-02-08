Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана

В зимнее трансферное окно "Ордабасы" стал самым активным участником рынка в КПЛ и пригласил множество известных легионеров и футболистов сборной Казахстана. В ближайшее время клуб намерен урегулировать вопрос с запретом на регистрацию новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошлой неделе президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в интервью Vesti.kz прокомментировал ситуацию с трансферным баном: "Наш долг, который мы должны погасить именно в этом году, не критичный, нам по силам его закрыть. Бан наложен только в связи с долгами по заработным платам, значительную часть мы погасили еще в прошлом году, благодаря спонсорским вложениям, в ближайшее время погасим и оставшуюся часть".

По информации источника, знакомого с ситуацией, шымкентцы действительно ведут активную работу по погашению долгов. В "Ордабасы" планируют, что трансферный бан будет снят через одну-две недели и клуб таким образом зарегистрирует всех новых игроков перед первым официальным матчем нового сезона за Суперкубок Казахстана.

Напомним, что на данный момент "Ордабасы" официально подтвердил подписание четырех легионеров - Мамаду Мбоджа, Виктора Браги, Шохбоза Умарова и Бобура Абдухоликова. Кроме того, в составе команды Александра Седнева сейчас находятся игроки сборной Казахстана - Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан.

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