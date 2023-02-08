Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана

Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана
©ПФЛК

В зимнее трансферное окно "Ордабасы" стал самым активным участником рынка в КПЛ и пригласил множество известных легионеров и футболистов сборной Казахстана. В ближайшее время клуб намерен урегулировать вопрос с запретом на регистрацию новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошлой неделе президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в интервью Vesti.kz прокомментировал ситуацию с трансферным баном: "Наш долг, который мы должны погасить именно в этом году, не критичный, нам по силам его закрыть. Бан наложен только в связи с долгами по заработным платам, значительную часть мы погасили еще в прошлом году, благодаря спонсорским вложениям, в ближайшее время погасим и оставшуюся часть".

По информации источника, знакомого с ситуацией, шымкентцы действительно ведут активную работу по погашению долгов. В "Ордабасы" планируют, что трансферный бан будет снят через одну-две недели и клуб таким образом зарегистрирует всех новых игроков перед первым официальным матчем нового сезона за Суперкубок Казахстана.

Напомним, что на данный момент "Ордабасы" официально подтвердил подписание четырех легионеров - Мамаду Мбоджа, Виктора Браги, Шохбоза Умарова и Бобура Абдухоликова. Кроме того, в составе команды Александра Седнева сейчас находятся игроки сборной Казахстана - Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Гафуржан Суюмбаев, Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 14:45
КПЛ
Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана
Сегодня , 14:25
КПЛ
Клуб КПЛ сыграет с европейским чемпионом Клуб КПЛ сыграет с европейским чемпионом
Сегодня , 12:30
КПЛ
Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию
Сегодня , 09:25
КПЛ
"Тобол" определился с двумя футболистами "Тобол" определился с двумя футболистами
Сегодня , 07:39
КПЛ
В "Астане" приняли решение по футболисту сборной Казахстана В "Астане" приняли решение по футболисту сборной Казахстана
Вчера , 21:31
КПЛ
Удар под перекладину. Исламхан оформил дубль за новый клуб Удар под перекладину. Исламхан оформил дубль за новый клуб
Вчера , 19:42
КПЛ
Клуб КПЛ официально объявил о переходе перспективного казахстанского нападающего Клуб КПЛ официально объявил о переходе перспективного казахстанского нападающего
Вчера , 18:09
КПЛ
Артема Дзюбу предложили клубу КПЛ Артема Дзюбу предложили клубу КПЛ
Вчера , 15:08
КПЛ
"Кайрат" назвал соперников по УТС и даты матчей "Кайрат" назвал соперников по УТС и даты матчей
Вчера , 14:15
КПЛ
Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"? Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"?
Вчера , 10:17
КПЛ
Клуб КПЛ подписал сразу четырех новичков Клуб КПЛ подписал сразу четырех новичков
6 февраля, 22:30
КПЛ
"Астана" решила судьбу своего защитника "Астана" решила судьбу своего защитника
6 февраля, 17:36
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о переходе бельгийского футболиста с опытом выступлений в Англии Клуб КПЛ объявил о переходе бельгийского футболиста с опытом выступлений в Англии
6 февраля, 17:16
КПЛ
Опытный казахстанский вратарь обратился к клубу КПЛ Опытный казахстанский вратарь обратился к клубу КПЛ
6 февраля, 15:50
КПЛ
Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ
6 февраля, 15:00
КПЛ
"Получил казахстанское гражданство и не сыграл за сборную". Экс-лидер "Кайрата" дал ответ "Получил казахстанское гражданство и не сыграл за сборную". Экс-лидер "Кайрата" дал ответ
6 февраля, 14:10
КПЛ
В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро В "Астане" рассказали о провокации от узбекского клуба и оценили новичка за 2,5 миллиона евро
6 февраля, 13:47
КПЛ
Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ Два иностранных игрока присоединились к клубу КПЛ
6 февраля, 12:23
КПЛ
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
6 февраля, 09:48
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах Клуб КПЛ объявил о контракте с экс-вратарем европейской сборной и других трансферах
5 февраля, 15:25
КПЛ
В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру В казахстанском клубе приняли решение по ведущему легионеру
5 февраля, 09:41
КПЛ
Казахстанский клуб объявил о новом трансфере Казахстанский клуб объявил о новом трансфере
5 февраля, 09:24
КПЛ
Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору" Клуб КПЛ разгромно проиграл "Пахтакору"
4 февраля, 18:47
КПЛ
Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ Аргентинский легионер объяснил свое решение перейти в клуб КПЛ
4 февраля, 16:27
КПЛ
Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе Клуб КПЛ подписал аргентинца с опытом выступлений в Европе
4 февраля, 15:31
КПЛ
"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове "Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
4 февраля, 12:44
КПЛ
Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы" Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"
3 февраля, 23:50
КПЛ
"Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей "Тобол" подписал футболиста без опыта игры за границей
3 февраля, 22:53
КПЛ
Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана Бразильский нападающий нашел новый клуб после отъезда из Казахстана
3 февраля, 22:26
КПЛ
Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана Разгромом завершился матч клубов из Казахстана и Узбекистана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus