"Ордабасы" определился с будущим экс-игрока "Црвены Звезды"

Сенегальский защитник Мамаду Мбодж покинет "Ордабасы" после завершения сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Отмечается, что в шымкентском клубе решили не предлагать 30-летнему сенегальцу новый контракт. В текущем сезоне Мбодж провел 21 матч и забил 1 мяч в КПЛ в составе "Ордабасы".

В его карьере также были азербайджанский "Нефтчи" (Баку), литовский "Жальгирис", сербские "Напредак", "Црвена Звезда" и сенегальский "Дакар Сакре-Кер".

Напомним, что "Ордабасы" в этом сезоне близок к своему первому в истории чемпионству.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55 2 Астана 24 15 4 5 33-22 49 3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48 4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40 5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39 6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33 7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30 8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30 9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28 10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28 11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25 12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25 13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18 14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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