"Ордабасы" определился с будущим экс-игрока "Црвены Звезды"

Сенегальский защитник Мамаду Мбодж покинет "Ордабасы" после завершения сезона, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.
Отмечается, что в шымкентском клубе решили не предлагать 30-летнему сенегальцу новый контракт. В текущем сезоне Мбодж провел 21 матч и забил 1 мяч в КПЛ в составе "Ордабасы".
В его карьере также были азербайджанский "Нефтчи" (Баку), литовский "Жальгирис", сербские "Напредак", "Црвена Звезда" и сенегальский "Дакар Сакре-Кер".
Напомним, что "Ордабасы" в этом сезоне близок к своему первому в истории чемпионству.
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