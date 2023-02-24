"Ордабасы" официально объявил о снятии трансферного бана

Шымкентский "Ордабасы" выступил с официальным заявлением о снятии трансферного бана.
Как ранее сообщали Vesti.kz, ранее вечером клуб получил уведомление от ФИФА о снятии запрета на регистрацию новых игроков и тут же занялся включением в заявку на сезон футболистов, которые пришли в зимнее трансферное окно.
За последний месяц "Ордабасы" подписал большое количество именитых игроков сборной Казахстана - Бауыржана Исламхана, Гафуржана Суюмбаева, Асхата Тагыбергена, Темирлана Ерланова и Сергея Малого. Также команду пополнили легионеры - форвард сборной Узбекистана Бобур Абдухоликов, сенегальский защитник Мамаду Мбодж и бывший игрок сборной Сербии Радосав Петрович.
Завтра, 25 февраля "Ордабасы" сыграет на "Астана Арене" с "Астаной" в матче за Суперкубок Казахстана. И сделать это сможет оптимальным составом.
Пресс-служба клуба опубликовала креативное видео, чтобы сообщить такую новость.
"Официально: с "Ордабасы" снят трансферный бан и команда может заявлять новичков!" - гласит заявление.
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