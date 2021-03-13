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"Ордабасы" объявил о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"

В составе "желто-черных" полузащитник стал чемпионом.

"Ордабасы" объявил о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата"
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Ордабасы" заключил трудовое соглашение с полузащитником Еркебуланом Тунгышбаевым. Об этом сообщает пресс-служба южан.

При этом не уточняется, но какой срок подписан контракт, хотя, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца года.

Тунгышбаев является воспитанником шымкентского футбола, первый профессиональный контракт подписал с "Ордабасы", начиная с сезона-2019, два года провел в составе алматинского "Кайрата".

В премьер-лиге сыграл 171 матч, забил 22 мяча и отдал 20 голевых передач.

За сборную Казахстана провел десять матчей и забил один гол.

Чемпион и вице-чемпион страны в составе "Кайрата" (2020, 2019), а также бронзовый призер чемпионата ("Ордабасы", 2017).

Отметим, что в межсезонье новым главным тренером шымкентской команды стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе. 

Сегодня, 13 марта, стартует OLIMPBET-чемпионат страны, но "Ордабасы" сыграет на своем поле с "Кызыл-Жар СК" 14-го числа.

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Метки:
КПЛ-2021 Сборная РК по футболу Футбол Кайрат ФК Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ

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