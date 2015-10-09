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"Ордабасы" объявил о подписании легионера

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"Ордабасы" объявил о подписании легионера ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Наумца, сообщают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Наумца, сообщают Vesti.kz.

"Владислав Наумец - игрок футбольного клуба "Ордабасы", - сообщает пресс-служба шымкентцев.

Новичок "Ордабасы" является Воспитанником луганской "Зари". Ранее он выступал за греческий ПАС, украинские "Черноморец" и ЛНЗ.

По данным авторитетного портала Transfermarkt стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 300 тысяч евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 14, мужчины
29 июня 20:00   •   не начат
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