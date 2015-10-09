"Ордабасы" объявил о подписании легионера

Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Наумца, сообщают Vesti.kz.

"Владислав Наумец - игрок футбольного клуба "Ордабасы", - сообщает пресс-служба шымкентцев.

Новичок "Ордабасы" является Воспитанником луганской "Зари". Ранее он выступал за греческий ПАС, украинские "Черноморец" и ЛНЗ.

По данным авторитетного портала Transfermarkt стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 300 тысяч евро.