"Ордабасы" объявил о подписании легионера

Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Наумца, сообщают Vesti.kz.
"Владислав Наумец - игрок футбольного клуба "Ордабасы", - сообщает пресс-служба шымкентцев.
Новичок "Ордабасы" является Воспитанником луганской "Зари". Ранее он выступал за греческий ПАС, украинские "Черноморец" и ЛНЗ.
По данным авторитетного портала Transfermarkt стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 300 тысяч евро.
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Шымкент • Тур 14, мужчины
29 июня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Кайрат
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