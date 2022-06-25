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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" обыграл аутсайдера и вошел в топ-5 клубов КПЛ

"Ордабасы" обыграл аутсайдера и вошел в топ-5 клубов КПЛ
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" одержал победу над "Акжайыком" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 77-й минуте забил Одилбек Абдумажитов.

Благодаря этому выигрышу шымкентский клуб набрал 20 очков и поднялся с восьмого места на пятое, тогда как уральцы с 12 баллами остались на предпоследней, 13-й строчке.

В следующем туре, 3 июля, "Акжайык" на выезде встретится с "Кайратом", а на следующий день "Ордабасы" дома примет "Каспий".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20
6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
7 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
8 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
КПЛ Ордабасы ФК Акжайык ФК

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