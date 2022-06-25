"Ордабасы" обыграл аутсайдера и вошел в топ-5 клубов КПЛ

"Ордабасы" одержал победу над "Акжайыком" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 77-й минуте забил Одилбек Абдумажитов.
Благодаря этому выигрышу шымкентский клуб набрал 20 очков и поднялся с восьмого места на пятое, тогда как уральцы с 12 баллами остались на предпоследней, 13-й строчке.
В следующем туре, 3 июля, "Акжайык" на выезде встретится с "Кайратом", а на следующий день "Ордабасы" дома примет "Каспий".
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