"Ордабасы" с голом на 93-й минуте вырвал победу у аутсайдера чемпионата Казахстана

"Мактаарал" и "Ордабасы" встретились в девятом туре КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ордабасы". Команда Александра Седнева вышла вперед на пятой минуте после точного удара со штрафного в исполнении Асхата Тагыбергена.
"Мактаарал" сравнял счет на 54-й минуте благодаря мячу армянского футболиста Петроса Аветисяна.
"Ордабасы" вырвал победу на 93-й минуте после гола Всеволода Садовского.
Отметим, что "Ордабасы" набрал 20 очков и занимает третье место в чемпионате Казахстана. У "Мактаарала", потерпел пятое поражений подряд. Команда занимает последнее место.
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