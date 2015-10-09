Оразов выбыл до конца сезона? Это больно ударит по сборной Казахстана и "Елимаю"

Капитан "Елимая" и полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов получил тяжелую травму и по предварительным прогнозам уже не сыграет в этом сезоне. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как скажется его отсутствие на клубном уровне и на уровне сборных.

Оразов в этом сезоне аккумулирует в себе сразу несколько важных качеств. Ведь помимо игровых навыков, теперь Рамазан стал еще и капитаном "Елимая". С возложенной ответственностью он справлялся с типичной ему дисциплиной и отдачей.

У хавбека еще не было настолько успешного периода в карьере, если брать во внимание первичную статистику - голы и передачи. В 15 матчах КПЛ у него три гола и три голевые передачи.

При этом, Оразов сохранил в себе многофункциональность, не отказываясь от привычных обязанностей в работе без мяче и в оборонительной фазе. В общем, воплощал собой роль современного бокс-ту-бокс, восьмого номера, который контролирует темп игры своей команды, много создает в атаке, совершает огромное количество прессинг-действий и не дает оппонентам в центре поля свободно дышать.

Для "Елимая" потеря Оразова невосполнима. Вряд ли клуб сейчас сможет найти сопоставимую фигуру. Среди казахстанцев такого игрока просто нет, а легионер с подобными качествами будет стоит немалых денег и к тому же ему потребуется время на адаптацию.

Это тренерский вызов и для Андрея Карповича. Ему придется перестроить игру команды и переложить функции Рамазана на других. Возможно, это шанс для того же Евгения Березкина, но белорус после травмы до сих пор выглядит тенью себя по сравнению с ярким периодом в "Кызылжаре". Частично может взять на себя функции Оразова хорватский полузащитник Хрвое Илич, но ему не хватает динамики и работы без мяча, которая есть у Рамазана.

Травма Оразова сокращает игровой потенциал и сборной Казахстана. К сожалению, за последние годы в стране так и не появилось хавбека схожего профиля. Да, есть Динмухамед Караман и Жасулан Амир, но они все же другого плана игроки. Караман не столь хорош в игре без мяча, в то время как Амир тяготеет к атаке и опять же не столь эффективен в оборонительных действиях.

Так или иначе, столь серьезный кадровый удар повлияет на сборную, но особенно на "Елимай". Теперь семейскому клубу предстоит решать свои задачи по сезону без игрового и ментального лидера.

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