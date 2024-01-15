Опытный иностранец раскрыл информацию по долгам со стороны клуба КПЛ

Бывший защитник "Жетысу" и "Турана" Андрей Залеский раскрыл информацию по долгам перед ним со стороны туркестанского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football.by.

32-летний белорусский защитник выступал в КПЛ в сезонах - 2020-2022. На его счету за "Жетысу" и "Туран" 69 матчей, в которых, он забил один гол, и сделал два ассиста.

- Иван Биончик рассказывал, что перед началом сезона вы появились в "Славии" только в марте, поскольку не смогли трудоустроиться так, как хотели.

- Я пребывал в режиме ожидания. Надеялся вернуться в Казахстан. Из-за этого даже отклонял некоторые варианты в Беларуси. Те поиски и затянулись до марта.

- Могли тогда продлить контракт с "Тураном"?

- Там сложная история. Этот клуб еще не рассчитался за 2022-й год. Задолженность большая - зарплата примерно за полгода. Мы уже выиграли иски в УЕФА и ФИФА. Теперь ждем положенных денег. Еще летом на "Туран" из-за этого был наложен трансферный бан. А сейчас в Казахстане период зимних дозаявок. Поэтому сроки выплаты долгов поджимают.