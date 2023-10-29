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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу

Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу
©ФК "Ордабасы"

Состоялся заключительный, 26-й тур КПЛ-2023, сообщают Vesti.kz.

Чемпионом по итогам сезона впервые в своей истории стал "Ордабасы". Шымкенсткий клуб набрал 58 очков. В последнем туре "Ордабасы" сенсационно проиграл на выезде вылетевшему из КПЛ актаускому "Каспию" - 0:1.

Второе место заняла "Астана", набравшая 53 очка. В заключительном туре столичный клуб сыграл в гостях вничью с "Шахтером" - 1:1.

50 очков набрал "Актобе", который в 26-м туре сыграл вничью с "Жетысу" - 2:2.

Все три клуба в следующем сезоне представят Казахстан в еврокубках. Четвертый участник еврокубков станет известен после финала Кубка Казахстана, в котором "Ордабасы" сыграет с "Тоболом", занявшим восьмое место. В случае успеха, костанайцы представят страну на международной арене.

Если, победу в Кубке страны одержит "Ордабасы", то в еврокубках выступит "Кайрат", занявший четвертое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Ордабасы ФК Астана ФК Актобе ФК

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