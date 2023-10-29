Определилась все призеры чемпионата Казахстана по футболу

Состоялся заключительный, 26-й тур КПЛ-2023, сообщают Vesti.kz.
Чемпионом по итогам сезона впервые в своей истории стал "Ордабасы". Шымкенсткий клуб набрал 58 очков. В последнем туре "Ордабасы" сенсационно проиграл на выезде вылетевшему из КПЛ актаускому "Каспию" - 0:1.
Второе место заняла "Астана", набравшая 53 очка. В заключительном туре столичный клуб сыграл в гостях вничью с "Шахтером" - 1:1.
50 очков набрал "Актобе", который в 26-м туре сыграл вничью с "Жетысу" - 2:2.
Все три клуба в следующем сезоне представят Казахстан в еврокубках. Четвертый участник еврокубков станет известен после финала Кубка Казахстана, в котором "Ордабасы" сыграет с "Тоболом", занявшим восьмое место. В случае успеха, костанайцы представят страну на международной арене.
Если, победу в Кубке страны одержит "Ордабасы", то в еврокубках выступит "Кайрат", занявший четвертое место.
Загрузка матч-центра...
Реклама