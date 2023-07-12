Определен формат КПЛ-2024. Подробности

В Астане состоялось очередное заседание общего собрания членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.



По итогам заседания членами Лиги были утверждены изменения в Устав ПФЛК, обсуждено распределение вознаграждения по Кубку Республики Казахстан, обсуждены приоритетные направления развития ПФЛК, а также определен формат соревнований на ближайший сезон, который предусматривает участие 14 команд.



Согласно действующему Регламенту по итогам сезона 2023 года чемпионат покинут три клуба, а на повышение должна пойти лишь одна команда первой лиги. Членами Лиги было озвучено предложение оставить количество клубов, покидающих высший дивизион, но увеличить количество команд первой Лиги, которые получат возможность в повышении, до трех, сохраняя при этом спортивную составляющую.



Наряду с этим было предложено сохранить количество клубов первой Лиги, покидающих турнир – три команды, но увеличить количество команд, идущих на повышение со второй лиги - с 2 до 4. Таким образом, количество участников первенства среди клубов первой Лиги должно увеличиться до 16 команд. Вторая Лига на следующий сезон должна сохранить нынешний формат проведения турнира с делениями на две конференции.

Данные предложения Лиги будут вынесены на рассмотрение Исполкома КФФ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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