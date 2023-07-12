Определен формат КПЛ-2024. Подробности

В Астане состоялось очередное заседание общего собрания членов Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.
По итогам заседания членами Лиги были утверждены изменения в Устав ПФЛК, обсуждено распределение вознаграждения по Кубку Республики Казахстан, обсуждены приоритетные направления развития ПФЛК, а также определен формат соревнований на ближайший сезон, который предусматривает участие 14 команд.
Согласно действующему Регламенту по итогам сезона 2023 года чемпионат покинут три клуба, а на повышение должна пойти лишь одна команда первой лиги. Членами Лиги было озвучено предложение оставить количество клубов, покидающих высший дивизион, но увеличить количество команд первой Лиги, которые получат возможность в повышении, до трех, сохраняя при этом спортивную составляющую.
Наряду с этим было предложено сохранить количество клубов первой Лиги, покидающих турнир – три команды, но увеличить количество команд, идущих на повышение со второй лиги - с 2 до 4. Таким образом, количество участников первенства среди клубов первой Лиги должно увеличиться до 16 команд. Вторая Лига на следующий сезон должна сохранить нынешний формат проведения турнира с делениями на две конференции.
Данные предложения Лиги будут вынесены на рассмотрение Исполкома КФФ.
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