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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Он не уважал нас". Фанаты раскритиковали Бердыева за решение уйти из клуба

"Он не уважал нас". Фанаты раскритиковали Бердыева за решение уйти из клуба
©fartakvarzeshi.com

Болельщики иранского "Трактора" эмоционально отреагировали на неожиданный уход Курбана Бердыева с поста главного тренера команды посреди сезона.

Бердыев отметил, что был вынужден пойти на такой шаг из-за поступившего предложения из России.

KazFootball.kz представил реакцию фанатов на его решение вернуться в РПЛ:

"Разве он не профессиональный тренер? Наш клуб доверил ему выбор стратегии, купил ему игроков. Сейчас он уходит, даже не начав - сердце разбито. Это крайне непрофессионально и жестоко по отношению к "Трактору" и его поклонникам, которые каждый день в стрессе".

"Никакого профессионализма и прогресса в чемпионате Ирана. В разгар сезона покинуть команду, которую он сформировал по своему плану. Контракты должны оформляться так, чтобы тренер не думал об уходе, даже если у него 15 предложений".

"Передайте ему вопреки всему сказанному, что он не уважал наших болельщиков, так пусть хотя бы не забирает приведенных в команду иностранцев".

"Думали, что команда уехала на сборы, а в середине сборов тренер уходит из команды. Немыслимо!".

"С самого начала он не собирался оставаться в "Тракторе".

"Почему все, кто приходят, уходят через несколько месяцев?".

Напомним, 70-летний Бердыев тренировал алматинский "Кайрат" в период 2021-2022 годов, после чего минувшим летом уехал работать в иранский "Трактор". В России также возглавлял "Ростов" и "Рубин", с казанским клубом дважды выигрывал национальный чемпионат (2008, 2009).

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Сочи ФК Премьер-лига России КПЛ

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