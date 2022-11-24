Бердыев попросил клуб отпустить его в чемпионат России

Главный тренер иранского "Трактора" Курбан Бердыев сообщил руководству клуба о своем желании покинуть команду в связи с поступившим предложением из России.

Отмечается, что вопрос денег не стоял при выборе новой команды.

"В последние дни поднимался вопрос о моем возвращении в Россию. И переговоры стали более серьезными. В связи с этим я прошу руководство клуба о своем уходе. Разлука с "Трактором" происходит со мной только по необходимости, по потребностям российского футбола и моему моральному долгу. Я должен вернуться в эту страну.

Благодарен за предложение участвовать в проекте клуба. Мне были предоставлены все необходимые условия. Время, проведенное в "Тракторе", позволило мне лучше узнать команду, болельщиков и иранский народ. Теперь у меня со всеми вами дружеские и близкие отношения, которые будет нелегко закончить. Надеюсь, совет директоров, руководство клуба поймут мою ситуацию, а также надеюсь, что смогу помочь "Трактору" в будущем", - приводит слова Бердыева официальный сайт иранского клуба.

Ранее отмечалось, что Бердыев может возглавить "Сочи" из РПЛ, который в нынешнем сезоне идет на девятом месте, набрав 25 очков в 17 матчах.

Напомним, 70-летний Бердыев тренировал алматинский "Кайрат" в период 2021-2022 годов, после чего минувшим летом уехал работать в иранский "Трактор". В России также возглавлял "Ростов" и "Рубин", с казанским клубом дважды выигрывал национальный чемпионат (2008, 2009).

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