Бердыев возглавит клуб РПЛ - источник

Бывший наставник "Кайрата" Курбан Бердыев станет новым главным тренером футбольного клуба "Сочи". Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
70-летний Бердыев тренировал алматинский клуб в период 2021-2022 годов, после чего минувшим летом уехал работать в иранский "Трактор".
В России он возглавлял "Ростов" и "Рубин", с казанским клубом дважды выигрывал национальный чемпионат (2008, 2009).
"Сочи" в нынешнем сезоне РПЛ идет на девятом месте, набрав 25 очков в 17 матчах.
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