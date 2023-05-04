"Он не слабее Астанова". Как в "Актобе" расцвел кандидат в сборную Казахстана

"Актобе" собрал множество ярких молодых талантов Казахстана, и одним из них является Арман Кенесов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник проводит нынешний сезон и почему он готов претендовать на место в основной обойме национальной сборной.

Кенесову 22 года, но он уже сыграл в трех разных (по статусу и возможностям) казахстанских клубах. Неплохой старт в родном "Иртыше", своевременная перезагрузка в "Кайсаре" и заслуженное повышение в "Актобе". В середине этого цикла Арман еще успел съездить в Россию, он сыграл сезон за хабаровский СКА, и этот период, опять же, помог ему закалиться и адаптироваться ко взрослому, силовому футболу.

И если в прошлом году Кенесов был скорее игроком ротации "Актобе", то сейчас он набрал такие обороты, что не будет преувеличением сказать о его действительно важной роли в команде.

При этом "Актобе" брал на позицию казахстанца готовых, опытных игроков. Например, в прошлом году подписали Бауыржана Байтану, а в этом - черногорца Милоша Раичковича. Однако именно Кенесов пока выглядит самым ярким и продуктивным на позиции восьмого/десятого номера.

Сейчас на счету Армана уже три гола и ассист в семи турах КПЛ. Он третий в "Актобе" по числу результативных действий после Максима Самородова и Андрия Филипповича. В этом году Кенесов может превзойти свой лучший результат по голам и ассистам, достигнутым в 2021 году за "Кайсар" (тогда было три гола и два ассиста в 25 матчах).

Уже на старте карьеры было видно, что Кенесов хорошо оснащен технически, рабочая левая нога, опять же, выделяла его на фоне остальных. Но сейчас хавбек прибавил и в других компонентах - дает большой объем работы без мяча, прокачался тактически и гораздо увереннее берет инициативу на себя в финальных решениях при атаках.

Этот сезон может не только помочь Кенесову закрепиться в основе "Актобе", но и наконец заявить о себе в сборной Казахстана. Показательно, что его котируют как бывший, так и нынешний главный тренер сборной. Талгат Байсуфинов говорил, что полузащитник "Актобе" по потенциалу ни в чем не уступает Эльхану Астанову:

Когда было время, подтягивали таких молодых игроков, как Астанов. В этом плане мы двигались, работали и вызывали не только Эльхана, но и Самородова, Усенова и других молодых игроков. Для меня неудивительно, что эти ребята сейчас уверенно чувствуют себя в чемпионате Казахстана. Тот же Арман Кенесов может претендовать на роль лидера, он не слабее Астанова.

Признает прогресс игрока и Магомед Адиев. Кенесов был в заявке на мартовские матчи со Словенией и Данией, хотя на поле так и не вышел. Магомед Мусаевич объяснил это следующим образом:

Кенесов сделал существенный шаг в игровом плане. Я вижу, что он возмужал. Он вошел в этот заявочный лист из 23 человек, и мне нравится его подход в тренировочном процессе. У меня была мысль его выпустить на эти игры, но меня сдержал тот факт, что мы очень серьезно проигрывали в ростовых данных соперникам. Поэтому, делая замены, я старался, чтобы футболист был повыше ростом, в частности, со словенцами гол пропустили со стандарта. Да, Кенесов мог бы дать нам больше в игровом плане, но я не рискнул.

Если Кенесов продолжит играть на таком же уровне, как на старте сезона, то, вероятно, Адиев все-таки даст ему шанс в ближайших летних играх против Сан-Марино и Северной Ирландии.

Ведь если учитывать травму Бауыржана Исламхана и пока неоптимальную форму Рамазана Оразова, именно Кенесов может принести команде пользу на позиции восьмого номера.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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