"Он не слабее Астанова". Как в "Актобе" расцвел кандидат в сборную Казахстана

"Актобе" собрал множество ярких молодых талантов Казахстана, и одним из них является Арман Кенесов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как полузащитник проводит нынешний сезон и почему он готов претендовать на место в основной обойме национальной сборной.
Кенесову 22 года, но он уже сыграл в трех разных (по статусу и возможностям) казахстанских клубах. Неплохой старт в родном "Иртыше", своевременная перезагрузка в "Кайсаре" и заслуженное повышение в "Актобе". В середине этого цикла Арман еще успел съездить в Россию, он сыграл сезон за хабаровский СКА, и этот период, опять же, помог ему закалиться и адаптироваться ко взрослому, силовому футболу.
И если в прошлом году Кенесов был скорее игроком ротации "Актобе", то сейчас он набрал такие обороты, что не будет преувеличением сказать о его действительно важной роли в команде.
При этом "Актобе" брал на позицию казахстанца готовых, опытных игроков. Например, в прошлом году подписали Бауыржана Байтану, а в этом - черногорца Милоша Раичковича. Однако именно Кенесов пока выглядит самым ярким и продуктивным на позиции восьмого/десятого номера.
Сейчас на счету Армана уже три гола и ассист в семи турах КПЛ. Он третий в "Актобе" по числу результативных действий после Максима Самородова и Андрия Филипповича. В этом году Кенесов может превзойти свой лучший результат по голам и ассистам, достигнутым в 2021 году за "Кайсар" (тогда было три гола и два ассиста в 25 матчах).
Уже на старте карьеры было видно, что Кенесов хорошо оснащен технически, рабочая левая нога, опять же, выделяла его на фоне остальных. Но сейчас хавбек прибавил и в других компонентах - дает большой объем работы без мяча, прокачался тактически и гораздо увереннее берет инициативу на себя в финальных решениях при атаках.
Этот сезон может не только помочь Кенесову закрепиться в основе "Актобе", но и наконец заявить о себе в сборной Казахстана. Показательно, что его котируют как бывший, так и нынешний главный тренер сборной. Талгат Байсуфинов говорил, что полузащитник "Актобе" по потенциалу ни в чем не уступает Эльхану Астанову:
Когда было время, подтягивали таких молодых игроков, как Астанов. В этом плане мы двигались, работали и вызывали не только Эльхана, но и Самородова, Усенова и других молодых игроков. Для меня неудивительно, что эти ребята сейчас уверенно чувствуют себя в чемпионате Казахстана. Тот же Арман Кенесов может претендовать на роль лидера, он не слабее Астанова.
Признает прогресс игрока и Магомед Адиев. Кенесов был в заявке на мартовские матчи со Словенией и Данией, хотя на поле так и не вышел. Магомед Мусаевич объяснил это следующим образом:
Кенесов сделал существенный шаг в игровом плане. Я вижу, что он возмужал. Он вошел в этот заявочный лист из 23 человек, и мне нравится его подход в тренировочном процессе. У меня была мысль его выпустить на эти игры, но меня сдержал тот факт, что мы очень серьезно проигрывали в ростовых данных соперникам. Поэтому, делая замены, я старался, чтобы футболист был повыше ростом, в частности, со словенцами гол пропустили со стандарта. Да, Кенесов мог бы дать нам больше в игровом плане, но я не рискнул.
Если Кенесов продолжит играть на таком же уровне, как на старте сезона, то, вероятно, Адиев все-таки даст ему шанс в ближайших летних играх против Сан-Марино и Северной Ирландии.
Ведь если учитывать травму Бауыржана Исламхана и пока неоптимальную форму Рамазана Оразова, именно Кенесов может принести команде пользу на позиции восьмого номера.
Фото: КФФ©
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