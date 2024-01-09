"Он потенциально игрок сборной". Казахстанец подпишет контракт с "Арисом" Шпилевского?

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Давид Есимбеков пройдет просмотр в кипрском "Арисе", где работает экс-тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский. Корреспондент Vesti.kz поговорил с Алмасом Кулшинбаевым о молодом таланте, который дебютировал в КПЛ под его руководством.

"Когда мы только начали с ним работать в "Жетысу", он выглядел совсем другим, возможно, не было с ним индивидуальной работы в психологическом плане. Но с нашим приходом он пересмотрел свое отношение, акцентированно занялся физическим состоянием. И к моменту выхода в премьер-лигу он даже визуально выглядел физически совсем иначе, его работа в тренажерном зале отразилась. И не зря его начали вызывать в молодежную сборную, а ведь ему 19 лет.

Его внедрение в состав было объективным, он отлично показал себя на сборах, уверенно играл. С той же "Астаной" он вышел, у него задача была нейтрализовать правый фланг в лице Томасова и Оганесяна, и он справился с ней, хотя он скорее игрок центральной оси, чем фланга.

Главные его качества - отбор, скорость, работоспособность, передача. В силу небольшого опыта и возраста, еще надо прибавлять в игровом мышлении, но в этом уже виден прогресс.

Сможет ли он закрепиться в "Арисе"? Учитывая, что там работает Алексей Шпилевский, который еще в "Кайрате" пробовал много молодежи, думаю, у Давида есть высокие шансы остаться в "Арисе". Давид пару лет назад уже мог играть на уровне КПЛ и я вижу в нем потенциально игрока сборной Казахстана", - заявил Кулшинбаев.

В прошедшем сезоне Есимбеков провел 21 матч за "Жетысу" в чемпионате Казахстана. Кроме того, на его счету два матча в составе молодежной сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2025.

"Арис" является действующим чемпионом Кипра, но в нынешнем сезоне команда Шпилевского занимает пятое место в лиге.