"Он бы не отказал мне". Исламхан сделал признание о возвращении в "Кайрат"

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан высказался о возможности возвращения в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

"Не было подходящего момента"

"Кайрат" – один из самых близких мне клубов. Я сам не выходил на них. Некоторое время не играл, потом ушёл в "Ордабасы". Поэтому не было подходящего момента (морального права), чтобы связаться", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

"Он бы не отказал мне"

"Однако "Кайрат" занимает особое место для меня. Думаю, если бы поднял вопрос и позвонил Кайрату Советаевичу, он бы не отказал мне. Я на связи с Кайратом Советаевичем. В последний раз виделись на церемонии награждения КФФ", – добавил игрок.

Исламхан выступал за "Кайрат" с 2014 по 2019 год. За этот период он помог команде завоевать четыре Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).

Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

