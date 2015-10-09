"Он бы не отказал мне". Исламхан сделал признание о возвращении в "Кайрат"

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан высказался о возможности возвращения в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.
"Не было подходящего момента"
"Кайрат" – один из самых близких мне клубов. Я сам не выходил на них. Некоторое время не играл, потом ушёл в "Ордабасы". Поэтому не было подходящего момента (морального права), чтобы связаться", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.
"Он бы не отказал мне"
"Однако "Кайрат" занимает особое место для меня. Думаю, если бы поднял вопрос и позвонил Кайрату Советаевичу, он бы не отказал мне.
Я на связи с Кайратом Советаевичем. В последний раз виделись на церемонии награждения КФФ", – добавил игрок.
Исламхан выступал за "Кайрат" с 2014 по 2019 год. За этот период он помог команде завоевать четыре Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).
Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".
