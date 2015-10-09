Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 14:30
 

"Он бы не отказал мне". Исламхан сделал признание о возвращении в "Кайрат"

  Комментарии

Поделиться
"Он бы не отказал мне". Исламхан сделал признание о возвращении в "Кайрат" Бауыржан Исламхан. ©ФК "Кайрат"

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан высказался о возможности возвращения в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан высказался о возможности возвращения в алматинский "Кайрат", передают Vesti.kz.

"Не было подходящего момента"

"Кайрат" – один из самых близких мне клубов. Я сам не выходил на них. Некоторое время не играл, потом ушёл в "Ордабасы". Поэтому не было подходящего момента (морального права), чтобы связаться", – сказал Исламхан в интервью ASnews.kz.

"Он бы не отказал мне"

"Однако "Кайрат" занимает особое место для меня. Думаю, если бы поднял вопрос и позвонил Кайрату Советаевичу, он бы не отказал мне.

Я на связи с Кайратом Советаевичем. В последний раз виделись на церемонии награждения КФФ", – добавил игрок.

Исламхан выступал за "Кайрат" с 2014 по 2019 год. За этот период он помог команде завоевать четыре Кубка Казахстана (2014, 2015, 2017, 2018) и два Суперкубка страны (2016, 2017).

Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Сандерленд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
2 января 01:00   •   не начат
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Сандерленд
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!