"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса

Несмотря на тяжелейший старт, существенное снижение бюджета и наличие в составе большинства казахстанцев, "Жетысу" выправил турнирное положение и уже не выглядит явным аутсайдером чемпионата страны. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о подъеме талдыкорганцев.

К середине мая ситуация в "Жетысу" обострилась, очередное поражение, вспыхнувший конфликт внутри команды и, как следствие, уход опытных игроков, а также некоторых легионеров. В итоге сейчас в клубе всего шесть иностранцев, из них трое не попадают под статус легионера.

Кадровая и во многом эмоциональная разгрузка помогла "Жетысу". Кроме того, возможно, от безысходности или действительно проявив необходимое терпение, руководство клуба сохранило на должности главного тренера самого молодого специалиста КПЛ Рината Алюетова.

Изначально у Алюетова были неплохие рекомендации внутри тренерского сообщества, не зря предыдущий спортивный директор клуба Руслан Балтиев пригласил его в структуру клуба, даже не зная лично. 31-летний тренер - сторонник атакующего футбола, и его идеи уже проявляются на футбольном поле.

"Когда я только начинал свое обучение на тренера, мечтал, что мои команды будут играть в зрелищном стиле. В Казахстане зачастую команды играют на результат, ведь завтра тренеров могут убрать. Сейчас пытаемся найти баланс между обороной и атакой. Есть определенная философия, которой я придерживаюсь. Если тренер не будет гибким, то он сломается. Вот и я стараюсь где-то меняться. Точно также меняется и сама команда. Сейчас мы играем каждые четыре дня. Каждого соперника стараемся изучать досконально, готовимся тщательно, и во всей этой работе хочется отметить весь свой тренерский штаб, ведь они - моя опора. Да, где-то ментально молодые игроки ломаются, и основная нагрузка ложится на опытных ребят", - так Алюетов описывал свой стиль работы.

Важно, что тренер не является догматичным, он следит за современными тенденциями, и та самая гибкость - это крайне полезное качество для молодого специалиста. Также внимательно наблюдавший за "Жетысу" агент Дмитрий Селюк, отметил фанатичное отношение к работе со стороны Алюетова:

"Я вижу, что он живет футболом. Он утром просыпается и думает о команде, хотя в возможностях он ограничен, поскольку в основном там сейчас не просто казахи, а местные ребята - талдыкорганцы. Поэтому Ринат трудяга, он растет как профессиональный тренер и личность, да, есть ошибки, но даже с таким составом "Жетысу" уже выбрался из зоны вылета".

После провального и, в какой-то степени, судьбоносного матча с "Актобе" Алюетов перешел от схемы в пять защитников к четырем. У "Жетысу" неплохо работают фланги. С левого края активно играет Асхат Балтабеков (один гол, три ассиста), с правого - Аслан Адиль (два гола).

В более взрослой и ответственной манере стал действовать воспитанник "Кайрата" Адам Адахаджиев. Его организаторские способности в центре поля связывают игру "Жетысу", при этом сам хавбек не стесняется брать инициативу на себя, на его счету два роскошных гола в ворота "Акжайыка" и "Кайсара".

Однако определенным мифом является то, что нынешний "Жетысу" - это команда, составленная исключительно из молодых местных игроков. При Алюетове действительно молодых пока не так много, а именно Диас Калыбаев, Равиль Атыханов и Нурбол Нурберген, к слову, последние двое организовали победный гол в ворота "Турана" в 14-м туре.

Нельзя не отметить и воспрянувшего Айбара Жаксылыкова - один из лучших игроков клуба последних двух сезонов неожиданно остался в "Жетысу" и пропустил старт КПЛ-2021. Но в последних трех турах именно вдохновенная игра кандидата в сборную Казахстана помогла семиреченцам выиграть три матча, в которых он забил два мяча.

Летом "Жетысу" желательно укрепить состав хотя бы в двух-трех позициях, поскольку особых маневров для ротации у команды почти нет. Вероятность того, что "Жетысу" все-таки покинет высший дивизион, остается, но их вылет будет подобен тому, что случился с "Актобе" в 2019 году. То есть, для себя мы можем открыть несколько новых интересных игроков, проследить за прогрессом форварда Жаксылыкова и получить самобытного, молодого и современного тренера.

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