Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса

У них серия из трех побед подряд.

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Несмотря на тяжелейший старт, существенное снижение бюджета и наличие в составе большинства казахстанцев, "Жетысу" выправил турнирное положение и уже не выглядит явным аутсайдером чемпионата страны. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о подъеме талдыкорганцев. 

К середине мая ситуация в "Жетысу" обострилась, очередное поражение, вспыхнувший конфликт внутри команды и, как следствие, уход опытных игроков, а также некоторых легионеров. В итоге сейчас в клубе всего шесть иностранцев, из них трое не попадают под статус легионера. 

Кадровая и во многом эмоциональная разгрузка помогла "Жетысу". Кроме того, возможно, от безысходности или действительно проявив необходимое терпение, руководство клуба сохранило на должности главного тренера самого молодого специалиста КПЛ Рината Алюетова

Изначально у Алюетова были неплохие рекомендации внутри тренерского сообщества, не зря предыдущий спортивный директор клуба Руслан Балтиев пригласил его в структуру клуба, даже не зная лично. 31-летний тренер - сторонник атакующего футбола, и его идеи уже проявляются на футбольном поле. 

"Когда я только начинал свое обучение на тренера, мечтал, что мои команды будут играть в зрелищном стиле. В Казахстане зачастую команды играют на результат, ведь завтра тренеров могут убрать. Сейчас пытаемся найти баланс между обороной и атакой. Есть определенная философия, которой я придерживаюсь. Если тренер не будет гибким, то он сломается. Вот и я стараюсь где-то меняться. Точно также меняется и сама команда. Сейчас мы играем каждые четыре дня. Каждого соперника стараемся изучать досконально, готовимся тщательно, и во всей этой работе хочется отметить весь свой тренерский штаб, ведь они - моя опора. Да, где-то ментально молодые игроки ломаются, и основная нагрузка ложится на опытных ребят", - так Алюетов описывал свой стиль работы. 

Важно, что тренер не является догматичным, он следит за современными тенденциями, и та самая гибкость - это крайне полезное качество для молодого специалиста. Также внимательно наблюдавший за "Жетысу" агент Дмитрий Селюк, отметил фанатичное отношение к работе со стороны Алюетова:

"Я вижу, что он живет футболом. Он утром просыпается и думает о команде, хотя в возможностях он ограничен, поскольку в основном там сейчас не просто казахи, а местные ребята - талдыкорганцы. Поэтому Ринат трудяга, он растет как профессиональный тренер и личность, да, есть ошибки, но даже с таким составом "Жетысу" уже выбрался из зоны вылета". 

После провального и, в какой-то степени, судьбоносного матча с "Актобе" Алюетов перешел от схемы в пять защитников к четырем. У "Жетысу" неплохо работают фланги. С левого края активно играет Асхат Балтабеков (один гол, три ассиста), с правого - Аслан Адиль (два гола). 

В более взрослой и ответственной манере стал действовать воспитанник "Кайрата" Адам Адахаджиев. Его организаторские способности в центре поля связывают игру "Жетысу", при этом сам хавбек не стесняется брать инициативу на себя, на его счету два роскошных гола в ворота "Акжайыка" и "Кайсара". 

Однако определенным мифом является то, что нынешний "Жетысу" - это команда, составленная исключительно из молодых местных игроков. При Алюетове действительно молодых пока не так много, а именно Диас Калыбаев, Равиль Атыханов и Нурбол Нурберген, к слову, последние двое организовали победный гол в ворота "Турана" в 14-м туре. 

Нельзя не отметить и воспрянувшего Айбара Жаксылыкова - один из лучших игроков клуба последних двух сезонов неожиданно остался в "Жетысу" и пропустил старт КПЛ-2021. Но в последних трех турах именно вдохновенная игра кандидата в сборную Казахстана помогла семиреченцам выиграть три матча, в которых он забил два мяча. 

Летом "Жетысу" желательно укрепить состав хотя бы в двух-трех позициях, поскольку особых маневров для ротации у команды почти нет. Вероятность того, что "Жетысу" все-таки покинет высший дивизион, остается, но их вылет будет подобен тому, что случился с "Актобе" в 2019 году. То есть, для себя мы можем открыть несколько новых интересных игроков, проследить за прогрессом форварда Жаксылыкова и получить самобытного, молодого и современного тренера.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Жетысу ФК КПЛ-2021 Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:11
Футбол

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
Сегодня
16:09
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022
Сегодня
15:03
Футбол

"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
Сегодня
13:55
Футбол

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
Сегодня
12:11
Футбол

Футболистов "Каспия" обокрали в Алматы
Вчера
23:57
Футбол

Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?
Вчера
22:13
Футбол

Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
Вчера
21:22
Футбол

Лория и Тихонов встретились с акимом
Вчера
20:47
Футбол

Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
Вчера
20:26
Футбол

Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?
Вчера
19:59
Футбол

Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
Вчера
18:45
Футбол

Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
Вчера
18:21
Футбол

Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов"
Вчера
17:02
Футбол

В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова
Вчера
14:37
Футбол

Затащил в еврокубки, получил капитанскую и улучшенный контракт, а потом сдал. Почему "Шахтер" может расстаться с Хубуловым
Вчера
13:00
Футбол

Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе
Вчера
11:22
Футбол

"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро
Вчера
09:00
Футбол

Лучший бомбардир "Актобе" может покинуть клуб
Вчера
07:57
Футбол

Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера
9 июня
23:32
Футбол

Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"
9 июня
20:35
Футбол

"Кайрат" провел первую тренировку под руководством Кекера
9 июня
19:20
Футбол

От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом
9 июня
18:25
Футбол

"Кайрат" заслужил чемпионство и его ждет светлое будущее - Шпилевский после ухода обратился к болельщикам
9 июня
17:53
Футбол

Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"
9 июня
14:52
Футбол

Бердыев отказался? Кто может стать новым главным тренером "Кайрата"
9 июня
13:29
Футбол

Шпилевский попрощался с "Кайратом". Клуб представил его преемника
9 июня
11:43
Футбол

КФФ приняла решение по игроку "Тараза" перед матчем с "Кайратом"
9 июня
10:59
Футбол

Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера
9 июня
08:06
Футбол

Путь от первой лиги, или как защитник "Каспия" добился впечатляющего прогресса и оказался в сборной Казахстана
9 июня
07:48
Футбол

Форвард "Кайрата" помог сборной победить несостоявшегося соперника Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика