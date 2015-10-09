"Он не хуже Кенжебека". Как воспитанник "Кайрата" раскрывается в КПЛ

"Алтай" - одна из самых скромных команд чемпионата Казахстана по футболу, которая во многом создана благодаря кадровым и тренерским решениям Вахида Масудова. Под руководством опытного тренера в усть-каменогорском клубе раскрываются и относительно молодые игроки, в их числе Сейф Попов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему на воспитанника "Кайрата" стоит обратить внимание.

Попов стал привлекаться к основному составу "Кайрата" ещё в 18 лет, при Кирилле Кекере. Тогда алматинцы не имели больших возможностей для усиления состава извне и активно внедряли свою молодежь, среди которых был и Попов.

Сейф выделялся своей скоростью и дриблингом, к тому же показывая неплохую статистику в первой лиге: в сезоне-2022 забил шесть голов и отдал два ассиста в 17 матчах, в сезоне-2023 отметился уже девятью голами и шестью ассистами. В КПЛ-2023 он сыграл семь матчей, но был лишь опцией на замену.

Однако затем наступил не самый приятный период в карьере Попова - он отдалился от главной команды, по полгода сыграл за "Кайрат-Жастар" и "Хан Тенгри" в первой лиге, но перестал быть ярким и эффективным даже на уровне первой лиги.

Этап перезагрузки наступил как раз в "Алтае" в прошлом году. Масудов отлично знает всю кайратовскую молодежь и взял тех, в ком видел нераскрытый потенциал. Не сразу, но постепенно Попов стал набирать обороты и стал важной частью долгожданного выхода "Алтая" в КПЛ.

К слову, в прошлом году у нас состоялась беседа с Кириллом Кекером и он неожиданно вспомнил про Попова. Речь шла о том, как стремительно раскрывается Галымжан Кенжебек (еще один воспитанник Кирилла Сергеевича) и тут тренер сказал:

"Когда голова встает на место, то и футбол приходит. Ты же помнишь Попова? Поверь, вот он не хуже Годи (Кенжебека) и он тоже скоро поймет все, он точно способен играть на хорошем уровне, у него есть все качества".

Пока, можно сказать, этот прогноз действительно оправдывается. Первый полноценный сезон в КПЛ Попов начал с символичного для него матча против "Кайрата": выглядел неплохо и вполне мог заработать пенальти, однако судьи решили иначе.

Уже во втором матче Сейф оформил дебютный гол в КПЛ - хладнокровно вонзил мяч под перекладину на последних минутах игры с "Елимаем" и добыл для "Алтая" ничейный результат.

На днях Попов забил снова, и опять сделал это на последних минутах, отличившись в игре с "Кайсаром". Показательно, что Сейф сохраняет концентрацию до последних минут, несмотря на тот факт, что в этом сезоне чаще проводит полные матчи.

Сейчас 21-летний форвард "Алтая" лидер во всей КПЛ по количеству попыток идти в дриблинг - 32 (ниже в этом списке Дастан Сатпаев и Эльхан Астанов), а также в топ-5 по успешным обводкам - 16 (больше только у Ойвы Юкколы и Эльхана Астанова).

Попов еще достаточно молод, но у него есть атлетизм, есть скорость, нацеленность на ворота и при дальнейшем прогрессе это определенно игрок, на которого может обратить внимание тренерский штаб сборной Казахстана.

