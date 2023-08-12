"Окжетпес" одержал долгожданную домашнюю победу в матче КПЛ с "Жетысу"

Кокшетауский "Окжетпес" добился домашней победы над талдыкурганским "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Кокшетау и завершилась победой "Окжетпеса" со счетом 2:1. Авторами голов стали Жасулан Молдакараев и Даурен Жумат. Причем для последнего - это дебютный мяч за кокшетаусцев. Голом престижа у гостей отметился Мусса Бакайоко.
Отметим, что "Окжетпес" не побеждал дома на протяжении восьми матчей. В последний раз успеха кокшетаусцы добивались в апреле над павлодарским "Аксу".
Победа принесла команде 17 очков, но оставила на 11-ой строчке в КПЛ. В свою очередь, у "Жетысу" осталось 24 балла и 9-ое место в турнирной таблице.
Загрузка матч-центра...
Реклама