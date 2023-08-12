"Окжетпес" одержал долгожданную домашнюю победу в матче КПЛ с "Жетысу"

Кокшетауский "Окжетпес" добился домашней победы над талдыкурганским "Жетысу", передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Кокшетау и завершилась победой "Окжетпеса" со счетом 2:1. Авторами голов стали Жасулан Молдакараев и Даурен Жумат. Причем для последнего - это дебютный мяч за кокшетаусцев. Голом престижа у гостей отметился Мусса Бакайоко.

Отметим, что "Окжетпес" не побеждал дома на протяжении восьми матчей. В последний раз успеха кокшетаусцы добивались в апреле над павлодарским "Аксу".

Победа принесла команде 17 очков, но оставила на 11-ой строчке в КПЛ. В свою очередь, у "Жетысу" осталось 24 балла и 9-ое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ