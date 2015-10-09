Огромная зарплата и прощание со сборной? Почему трансфер Гуцуляка в "Ордабасы" хейтят в Украине

"Ордабасы" совершил первый громкий трансфер межсезонья и подписал игрока сборной Украины Алексея Гуцуляка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это решение вызвало волну недоумения на родине футболиста.

Гуцуляка больше не вызовут в сборную Украины?

Одна из основных претензий к игроку заключается в том, что он в расцвете сил поехал в чемпионат ниже уровнем, чем украинский. И это может закрыть перед ним дверь в сборную. В национальной команде Гуцуляк, кстати, играл до недавнего времени регулярно и продуктивно.

"Это на самом деле очень показательный момент. Как можно в карьере, давайте так скажу, переиграть самого себя. Предоставит ли "Ордабасы" условия намного лучше, чем "Полесье"? Если нет, то это вообще какая-то ерунда. Разве что это был контракт из-за безвыхода, понимаете? Мне, правда, рассказывали, что "Полесье" было готово еще улучшить предыдущие условия контракта Гуцуляка. Я думаю, что все-таки в "Ордабасы" он будет зарабатывать больше, чем в "Полесье". Из чемпионата Казахстана попасть в сборную Украины нереально. Если это станет реальностью, то тут всем с футболом просто нужно заканчивать. Просто этот чемпионат нужно нахрен распустить. Плюсы выбора... Квалификация Лиги чемпионов, потому что "Ордабасы" стал сейчас чемпионом. Смотрите, мы можем говорить всё, что угодно. Вот там кто-то может насмехаться, кто-то может жалеть. Ну, Казахстан, да, Казахстан. Вообще в этом проблемы не вижу. Ну, похоронил свои перспективы в национальной сборной. Это выбор".

В 2025 году он и вовсе был лучшим бомбардиром сборной Украины, забив пять мячей. По мнению авторитетного украинского комментатора и журналиста Виктора Вацко, переезд игрока в Казахстан точно скажется на его карьере в сборной.

При этом в официальных соцсетях сборной Украины Гуцулякя поздравили с переходом в "Ордабасы" и пожелали удачи.

Агент Гуцуляка весь год говорил о топ-5 лигах и предложениях из Турции

Сейчас волна ироничных комментарий и критики идет даже не в сторону Гуцуляка, а в адрес его агента - Олега Авдыша. Его клиент покинул "Полесье" свободным агентом еще в начале лета 2026 года, а затем Авдыш неоднократно говорил, что к Гуцуляку проявляют интерес многие зарубежные клубы. Например, вот заявление от 30 июля.

"Информация об интересе со стороны клубов из ОАЭ и Турции соответствует действительности. Кроме того, недавно появился вариант из одной из топ-5 европейских лиг. Поэтому Алексей, как и раньше, не спешит с окончательным решением. Рынок вокруг него остается активным, а количество предложений постепенно увеличивается".

Но Гуцуляк оставался свободным агентом почти полгода и в клуб из топ-5 лиг так и не перешел. На его неожиданный трансфер в "Ордабасы" украинские медиа отреагировали вот так:

В комментариях под постом о трансфере в шымкентский клуб украинские болельщики также язвительны в адрес игрока и его агента, вспоминая заявления об интересе из топ чемпионатов.

"Ордабасы" сделал Гуцуляка самым высокооплачиваемым игроком КПЛ?

Естественно, главным мотивом перехода в "Ордабасы" со стороны Гуцуляка считают финансовый фактор. По информации украинских СМИ, в последнем клубе полузащитника "Полесье" игроку были готовы дать отличный контракт с зарплатой около одного миллиона евро в год. Об в этом в частности говорил журналист Михаил Спиваковский. Он же в своей программе на канале "ТаТоТаке" добавил следующее по возможным условиям игрока в Шымкенте:

"Не хочу осуждать человека. Мы знаем пример Алекса Тейшейры из "Шахтера", который выдал два нереальных сезона, а потом уехал в Китай. Это выбор, но Гуцуляк - один из лучших игроков сборной Украины последних лет, один из лучших игроков чемпионата Украины последних 3-4 лет и он просто профукал шанс поиграть в Европе. Я не знаю, есть ли у Алексея зарплата в полтора миллиона евро в Шымкенте, но, думаю, там сумма с шестью нулями. И я не могу себе представить, что Гуцуляк и его агент Авдыш подписались с "Ордабасы" за копейки, там наверняка круглая сумма".

Если Гуцуляк действительно получил контракт в "Ордабасы" на сумму больше миллиона евро, то это однозначно делает его игроком с самой большой зарплатой во всей казахстанской премьер-лиге, поскольку ни в "Ордабасы", ни в других клубах КПЛ таких условий ни у кого нет.

Это не последний трансфер украинца в "Ордабасы"?

Трансфер Гуцуляка уже весьма громкий, но он может стать для "Ордабасы" еще более важным с точки зрения дальнейшего комплектования. Клуб показал - мы можем подписать игрока крепкой европейской сборной на пике его карьеры. Это потенциально открывает двери для "Ордабасы" по игрокам подобного статуса. Тот же Спиваковский убежден, что в Шымкент переедут и другие футболисты из Украины.

"Давайте честно - можете записать даже, это не последний трансфер украинского футболиста в "Ордабасы" в ближайшие 1-2 сезона", - заявил журналист.

Амбиции "Ордабасы" впечатляют и уже начинают подкрепляться делами. Крайне любопытно, сумеет ли шымкентский клуб достигнуть задач в Европе так же быстро, как это удалось внутри страны.

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