Официально принято решение по будущему футболиста сборной Казахстана

23-летний полузащитник Арман Кенесов продолжит карьеру в футбольном клубе "Актобе", передают Vesti.kz.

Пресс-служба "красно-белых" объявила о подписании с ним нового контракта до конца 2024 года.

Кенесов присоединился к "Актобе" в начале 2022 года, с тех пор провел более 50 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.

Арман, играя за "Актобе", дебютировал в составе сборной Казахстана.

В прошлом сезоне он с 6 голами стал лучшим бомбардиром "Актобе" в чемпионате Казахстана.