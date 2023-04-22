Официально объявлено о переносе матча "Астаны" в чемпионате Казахстана

Стало известно о переносе матча "Астаны" в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.

Сообщается, что администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана" и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Аксу", приняла решение о переносе матча 15-го тура чемпионата Казахстана "Аксу" - "Астана" с 15 июня на резервную дату 24 мая 2023 года.

"Астана" после шести туров, набрав 12 очков, занимает четвертое место. "Аксу" с четырьмя баллами идет на 12-м месте.





Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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