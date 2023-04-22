Официально объявлено о переносе матча "Астаны" в чемпионате Казахстана

Стало известно о переносе матча "Астаны" в КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.
Сообщается, что администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана" и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Аксу", приняла решение о переносе матча 15-го тура чемпионата Казахстана "Аксу" - "Астана" с 15 июня на резервную дату 24 мая 2023 года.
"Астана" после шести туров, набрав 12 очков, занимает четвертое место. "Аксу" с четырьмя баллами идет на 12-м месте.
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