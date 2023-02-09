Официально объявлено о переходе экс-вратаря "Спартака" и "Рубина" в клуб КПЛ

Российский вратарь Иван Коновалов перешел в "Тобол". Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Контракт с 28-летним голкипером подписан до конца сезона.

Иван является воспитанником московского "Спартака". В сезоне-2013 за молодежный состав "Амкара" сыграл 18 матчей. После этого он продолжил карьеру в клубах "СКЧФ Севастополь" и "Астрахань". Следующие 1,5 года отыграл в клубе сербской суперлиги - "Раднички Ниш". В сентябре 2017-го перешел в белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ".

В 2018-м оказался в "Рубине". В сезоне 2018-2019 был основным вратарем казанской команды - сыграл 20 матчей в чемпионате России. С 2022-го выступал за шотландский "Ливингстон".

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