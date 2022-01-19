Одного из лидеров "Астаны" за миллион евро сватают в европейский чемпионат

Известный белорусский журналист Николай Ходасевич в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о будущем полузащитника "Астаны" Макса Эбонга. Ранее к игроку проявляли интерес российские клубы.

"Эбонг действительно талантливый футболист, у него рисуется неплохое будущее - оно может быть связано как с топ-клубами чемпионата Казахстана, так и с переездом в европейский чемпионат.

Он достаточно молод, есть данные, характер, хотя я лично не знаком, но он по потенциалу мог бы заиграть в клубах Бельгии, Дании, Швеции. Допускаю, и в более статусных европейских лигах. Но пока я вижу в нем больше перспектив, нежели в Лисаковиче и Шкурине", - заявил Ходасевич.

Отметим, что в прошедшем сезоне Эбонг провел за "Астану" 20 матчей в чемпионате Казахстана, забил пять голов и отдал пять ассистов. Также на его счету четыре игры в Кубке страны (один гол, два ассиста) и три матча в квалификации Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в один миллион евро. Летом прошлого года сообщалось, что Эбонг может перейти в шведский "Мальме".