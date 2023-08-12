"Одни - топят, другие - пилят". Евгений Савин высказался о положении "Актобе"

Бывший российский нападающий, а ныне владелец ФК "Красава" и блогер Евгений Савин прокомментировал свой приезд в Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Савин посетил матч западно-казахстанского клуба и был поражен местным уровнем фанатского движения. Но кроме этого, он высказался на тему нынешнего руководства.

"Мне сотни раз писали в директ: "Сава, ты много бываешь в Казахстане, залетай в Актюбинск и ты увидишь, как умеют болеть за любимый клуб". Залетел, увидел, ах***. Однозначно, самый футбольный город страны, а 13 сектор - просто топ!

К сожалению даже при такой атмосфере и движе на стадионе у фанатов и руководства разные задачи. Одни - топят, другие - пилят . Классика", - заявил Савин.

Отметим, что болельщики "Актобе" уже не раз публично протестовали в отношении нынешнего руководителя клуба Сергея Куленко. Активные фанаты уходили с матча, а на днях опубликовали обращение в адрес Тимура Турлова, с просьбой выкупить "Актобе".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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