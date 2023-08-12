"Одни - топят, другие - пилят". Евгений Савин высказался о положении "Актобе"

Бывший российский нападающий, а ныне владелец ФК "Красава" и блогер Евгений Савин прокомментировал свой приезд в Актобе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Савин посетил матч западно-казахстанского клуба и был поражен местным уровнем фанатского движения. Но кроме этого, он высказался на тему нынешнего руководства.
"Мне сотни раз писали в директ: "Сава, ты много бываешь в Казахстане, залетай в Актюбинск и ты увидишь, как умеют болеть за любимый клуб". Залетел, увидел, ах***. Однозначно, самый футбольный город страны, а 13 сектор - просто топ!
К сожалению даже при такой атмосфере и движе на стадионе у фанатов и руководства разные задачи. Одни - топят, другие - пилят . Классика", - заявил Савин.
Отметим, что болельщики "Актобе" уже не раз публично протестовали в отношении нынешнего руководителя клуба Сергея Куленко. Активные фанаты уходили с матча, а на днях опубликовали обращение в адрес Тимура Турлова, с просьбой выкупить "Актобе".
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