Еще один новичок пополнил состав участника еврокубков от Казахстана

Белорусский нападающий Кирилл Сидоренко перешел в "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Сидоренко - воспитанник Лужеснянской интернат-гимназии и поставской академии ПМЦ. Профессиональную карьеру начинал в 2013 году в составе "Амкара" из Перми. Также защищал цвета таких команд, как "Витебск", "Химик" (Светлогорск), "Смолевичи СТИ", "Локомотив", "Белшина", "Ислочь". Последним его клубом был "Днепр-Могилев", за который он отыграл 17 матчей и забил 19 голов.

В свое время вызывался в юношескую и молодежную сборные Беларуси.

Ранее состав "Кызыл-Жара" пополнили Жиан Мартинс ("Атырау"), Лукас Кардозо ("Партизани"), Евгений Козлов ("Акжайык"). Также были продлены контракты с рядом игроков.

"Кызыл-Жар" занял четвертое место в КПЛ-2021 и выступит в еврокубках - в квалификации Лиги конференций.