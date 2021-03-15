Еще один клуб из КПЛ нацелился на футболиста сборной Казахстана

На казахстанского опорника Исламбека Куата, оказавшегося ненужным "Химкам", претендуют два клуба из чемпионата Казахстана по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что помимо "Астаны", игрока хочет подписать "Ордабасы".

Исламбек Куат расторг контракт с клубом РПЛ

Куат играл за подмосковный клуб с осени прошлого года. В составе "красно-черных" шесть раз появлялся на поле, из которых в пяти матчах в старте. До этого играл за "Оренбург", в который перешел из "Кайрата" в январе 2020-го.

Отметим, что в первом туре "Астана" поделила очки с "Тураном", а матч "Ордабасы" с "Кызыл-Жар СК", который должен был пройти в Шымкенте, перенесен на более поздний срок из-за погодных условий. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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