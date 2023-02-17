Объявлено о трансфере экс-вратаря молодежной сборной Казахстана

Экс-вратарь молодежной сборной Казахстана Игорь Трофимец перешел в футбольный клуб "Аксу". Об этом сообщает пресс-служба павлодарцев.
Трофимец - воспитанник актюбинского футбола. Профессиональную карьеру начинал в 2012 году в составе "Актобе М". Дебют голкипера в премьер-лиге за "красно-белых" состоялся в 2016 году. В марте 2020-го перешел в шымкентский "Ордабасы".
Последним местом работы футболиста был карагандинский "Шахтер".
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Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Аксу" на выезде встретится с "Тоболом".
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