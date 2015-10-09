Объявлен трансфер воспитанника "Кайрата"

Казахстанский полузащитник Роман Чирков перешёл в футбольный клуб "Кызылжар", передают Vesti.kz.

Стороны подписали двухлетний контракт.

В предыдущем сезоне хавбек играл за "Атырау" и "Туран", провёл в общей сложности 25 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Чирков является воспитанником "Кайрата". Также в его карьере был "Акжайык". В 2019 году привлекался в сборную Казахстана до 17 лет.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!