Объявлен трансфер воспитанника "Кайрата"

Казахстанский полузащитник Роман Чирков перешёл в футбольный клуб "Кызылжар", передают Vesti.kz.
Стороны подписали двухлетний контракт.
В предыдущем сезоне хавбек играл за "Атырау" и "Туран", провёл в общей сложности 25 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.
Чирков является воспитанником "Кайрата". Также в его карьере был "Акжайык". В 2019 году привлекался в сборную Казахстана до 17 лет.
